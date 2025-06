Yahaira Plasencia, reconocida por su impacto en la escena salsera, ha logrado consolidarse como una de las artistas más influyentes del género gracias a sus lanzamientos que rápidamente conquistan al público. En esta ocasión, la cantante vuelve a dar de qué hablar con el estreno de un nuevo tema, el cual, según sus propias palabras, está dedicado a su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán. Sin embargo, la ‘Foquita’ no se quedó de brazos cruzados y le habría enviado una indirecta a la cantante.

Poco después de que Plasencia revelara que su más reciente sencillo, El ex machito, está inspirado en su relación pasada con exgoleador de Alianza Lima, este publicó un mensaje en sus redes que no pasó desapercibido. A través de sus historias, compartió una frase contundente: “Ellos hablan, yo trabajo, esa es la diferencia”, a la que sumó otro mensaje reflexivo: “Concéntrate en lo que importa. Solo buenas vibras”. Aunque no mencionó nombres, sus palabras generaron diversas interpretaciones entre los seguidores de ambos.

¿Farfán utilizó sus redes sociales para enviar una indirecta a la salsera? Así lo interpretaron sus seguidores. (Foto: captura Instagram)

Así se ‘inspiró’ Yahaira Plasencia para su nueva canción dedicada a Jefferson Farfán: “Nada que choco palo”

En un diálogo con “Amor y Fuego”, a la cantante le preguntaron por algunas frases que le dedicó la ‘Foquita’, como es el caso de “reina sin trono”. “Ta’ hue...”, respondió Plasencia, quien además contó que su próximo tema será dedicado al exgoleador de Alianza Lima.

“De la nada, ¡pum! ‘Reina sin corona’, ‘que te pagué el wifi’, ‘que apagué la luz’, ‘como yo no hay’… ¿Qué pasó? ¿creo que te me agrandaste?”, agregó Yahaira.

Asimismo, la salsera reveló cómo nació la idea de sacar este nuevo tema. “Sacaron a una rubia, con la corona que se te cae. Bueno, normal, está bien. Yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo. Y bueno, no dije nada, pero ¡pum!, se me prendió el foquito. Es una canción que no estaba planeada, no estaba en mi disco, pero como vi ¡pum! (la indirecta), dije: ‘Bueno, gol de media cancha, yo directo al arco, nada que choco palo’. Despertaron a la patrona”.

Qué más debes saber sobre Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia es una de las artistas peruanas más reconocidas del género salsa en los últimos años. Su carrera comenzó en el ambiente local como cantante de orquestas, ganando notoriedad cuando fue parte de “Son Tentación”, un grupo femenino que la ayudó a dar sus primeros pasos sólidos en la música. Sin embargo, su verdadero salto a la fama llegó cuando decidió lanzarse como solista, un movimiento arriesgado que terminó marcando un antes y un después en su trayectoria.

Desde entonces, Yahaira ha trabajado con productores internacionales y ha intentado posicionar su música no solo en Perú, sino también en el extranjero. Su estilo mezcla salsa con toques urbanos, lo que le ha permitido conectar con una audiencia joven.