Por Christian Gambini

La partida de José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido en el mundo artístico como ‘Mondonguito’, el viernes 13 de noviembre, dejó una profunda tristeza entre sus compañeros de la comicidad ambulante y el público peruano. Entre quienes sintieron especialmente su ausencia estuvo Kike Suero, su amigo de más de cuatro décadas, quien recordó que había conversado con el humorista pocas horas antes de su fallecimiento. Con la esperanza de acompañarlo en sus últimos momentos, intentó llegar hasta el hospital donde permanecía internado, pero no consiguió ingresar. Cuando finalmente arribó, las puertas estaban restringidas únicamente para los familiares.

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