La partida de José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido en el mundo artístico como ‘Mondonguito’, el viernes 13 de noviembre, dejó una profunda tristeza entre sus compañeros de la comicidad ambulante y el público peruano. Entre quienes sintieron especialmente su ausencia estuvo Kike Suero, su amigo de más de cuatro décadas, quien recordó que había conversado con el humorista pocas horas antes de su fallecimiento. Con la esperanza de acompañarlo en sus últimos momentos, intentó llegar hasta el hospital donde permanecía internado, pero no consiguió ingresar. Cuando finalmente arribó, las puertas estaban restringidas únicamente para los familiares.

En medio de la conmoción, el comediante relató que había recibido mensajes de ‘Mondonguito’ en los que le pedía que fuera a visitarlo. Durante aquella última comunicación, el artista le confesó que su estado de salud era delicado y que la máquina que lo mantenía asistido mostraba una señal que le había generado preocupación. Según le explicó, los médicos le habían advertido que aquello podía significar que su partida estaba cerca. Un último mensaje que quedó grabado en la memoria de Suero, quien no pudo despedirse de su entrañable amigo.

Este fue el mensaje que Mondonguito le escribió a Kike Suero, su amigo por más cuatro décadas

Kike Suero recordó que el jueves, un día antes de la muerte de ‘Mondonguito’, mantuvo una comunicación con su entrañable amigo. A través de un mensaje, le explicó que había terminado tarde sus grabaciones en Pachacámac y que llegaría a su vivienda aproximadamente a la 1.00 a. m. Pese a lo avanzado de la hora, le prometió que al día siguiente iría a visitarlo al hospital desde las 10.00 a. m. Era un compromiso que esperaba cumplir, sin imaginar que aquella conversación se convertiría en uno de sus últimos recuerdos juntos.

Sin embargo, la respuesta del humorista estuvo marcada por la angustia y la conciencia de que su estado de salud era crítico. “Kike, estoy que te espero a ti, ya me desconectaron del todo, me dieron pastillas para dormirme ya cualquier momento, Kike. Ya marca anaranjado la máquina, es señal que cualquier momento me voy”, fue el mensaje que recibió Suero. Sus palabras reflejaban la gravedad del momento y la incertidumbre que atravesaba el comediante. Un pedido de compañía que terminó convirtiéndose en una dolorosa despedida.

En el camino, el cómico también le recordó que había sido una buena persona y le aseguró que iba a verlo

Al conocer la delicada situación en la que se encontraba ‘Mondonguito’, Kike Suero decidió salir de inmediato rumbo al hospital para acompañarlo. Sin embargo, al escuchar la voz de su amigo, se resistía a creer que su despedida pudiera estar tan cerca. En medio de la angustia, intentó transmitirle tranquilidad y aferrarse a la esperanza. Por ello, le pidió que no perdiera la fe y que se encomendara a Dios en aquellos momentos difíciles.

“Estoy dando la vuelta, ‘Mondonguito’. Estoy dando la vuelta para ir a verte. Escúchame, mondongo. Por favor, quiero que me escuches. Los doctores pueden decir miles de cosas, pero la última palabra tiene mi Señor. Encomiéndate a él, viejo”, le expresó. Suero continuó alentándolo con un mensaje de fe: “Él es poderoso. Resucitó a Lázaro, mano, a Lázaro lo resucitó. Imagínate qué puede hacer con alguien que está enfermo. Entonces, para él no hay nada imposible”. Finalmente, le recordó que había sido un buen hombre y le aseguró: “Tú has sido un buen hombre, mondongo, tranquilo. Estoy yendo para allá, causa”.

Esta es la razón por lo que Kike Suero no pudo despedirse personalmente de Mondonguito

Aunque salió apresuradamente rumbo al hospital con la esperanza de acompañar a ‘Mondonguito’, Kike Suero no logró ingresar al recinto médico. Cuando finalmente llegó, le informaron que el acceso estaba restringido únicamente a los familiares directos, impidiéndole despedirse de su amigo de más de cuatro décadas. La noticia lo golpeó profundamente, sobre todo porque apenas unas horas antes habían conversado. “Me es difícil entender lo que está sucediendo, más aún porque ayer conversé un poquito con él y jamás me imaginé que hoy me llamaría su hija para decirme que se nos fue”, manifestó conmovido.

La partida del humorista dejó en Suero el dolor de una despedida que nunca pudo concretar. Ambos tenían pendiente reencontrarse, pero el fallecimiento llegó antes de que pudiera cumplir su promesa de visitarlo. Entre los recuerdos de aquella última conversación y las palabras de aliento que intentó transmitirle, el comediante expresó la tristeza que lo embarga. “No hay nada que me pueda quitar lo que siento”, señaló, al recordar que no pudo estar frente a su compañero en sus últimos momentos.

Tras 40 años de amistad y el vínculo de la comicidad peruana siempre enviaba mensajes de apoyo

Más de cuatro décadas de amistad unieron a Kike Suero y ‘Mondonguito’, una relación que se construyó entre escenarios, proyectos y numerosas experiencias compartidas. Su vínculo trascendió el ámbito profesional y los convirtió en compañeros de vida dentro de la comicidad popular peruana. A lo largo de sus carreras, ambos estuvieron presentes en distintas etapas, cultivando una cercanía que se mantuvo con el paso de los años. Por eso, la partida del humorista representa para Suero una pérdida que va mucho más allá de lo artístico.

Durante los días que ‘Mondonguito’ permaneció hospitalizado, Suero también procuró acompañarlo a través de mensajes de aliento y palabras de esperanza. En sus conversaciones, le aconsejaba conservar la fe, rezar y encontrar fortaleza en quienes permanecían a su lado durante el tratamiento. “Hay un cura, pues está bien. Eso te ayuda bastante. Claro, yo también oro, yo también he estado mal, pero oro por mis hijos, oro por mí, por mi familia. Tienes que orar todos los días, causa”, le expresó, intentando darle ánimo en medio de la difícil situación.

La partida de Mondonguito representa una pérdida que trasciende a la familia y amigos

En medio de sus conversaciones, Kike Suero insistía en que la oración podía convertirse en una fuente de fortaleza para afrontar la enfermedad. Con la intención de levantarle el ánimo, le aconsejaba mantener la fe en cada momento del día y confiar en una pronta recuperación. “Apenas te levantes, oras. Te acuestas, oras. Vas a almorzar, oras. Eso va a hacer que te recuperes”, le recomendó, aferrándose a la esperanza de volver a verlo recuperado.

Sin embargo, ‘Mondonguito’ falleció a los 67 años tras enfrentar una fibrosis pulmonar severa, cuyo avance agravó su estado durante las últimas semanas de hospitalización por complicaciones respiratorias. Para Suero, su partida representa una pérdida que va más allá de sus familiares y amigos, pues también dejará un vacío entre quienes disfrutaron de su talento. El comediante recordó que su compañero dedicó su vida a regalar sonrisas en plazas, escenarios y programas de televisión, donde construyó una trayectoria ligada al humor popular peruano.

Mondonguito se une a la lista de otras figuras del humor popular que trascendieron los límites de la vida

La muerte de ‘Mondonguito’ representa, para Kike Suero, una pérdida que alcanza no solo a sus familiares y amigos, sino también a todas las personas que disfrutaron de su talento. El comediante destacó la huella que dejó su compañero a través de las risas que regaló durante años en distintos escenarios. “Es una tremenda pérdida. No solamente para la gente que lo conoció, de su familia y nosotros, sus amigos, sino para mucha gente que él hizo reír”, manifestó conmovido.

En medio de su tristeza, Suero también recordó a otras figuras del humor popular que partieron en los últimos años, como Tripita, Lonchera, Tornillo, Pompinchú, La Bibi y Manolo. Al evocarlos, imaginó un emotivo reencuentro de todos sus colegas en el cielo, donde podrían continuar compartiendo su talento. “Yo creo que mi Señor está haciendo un evento en el cielo para que los ángeles se rían. Diosito está llamando a los mejores para que en ese espectáculo que está haciendo en el cielo los ángeles se diviertan”, expresó.

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