El estreno del reality ‘La Granja VIP Perú’ ha servido como el escenario perfecto para que Samahara Lobatón comparta el actual estado de su vínculo con el exfutbolista Jefferson Farfán. Durante una conversación íntima que fue captada por las cámaras del programa, la creadora de contenido dejó boquiabiertos a los espectadores al detallar el distanciamiento que existe entre el exjugador de Alianza Lima y las hijas de Melissa Klug, a pesar de los años que compartieron como familia. Las declaraciones de la influencer no solo exponen la frialdad que existe en el trato con sus hermanas, sino que también sacan a la luz una presunta traición que habría sido el punto de quiebre en su propia relación con quien alguna vez consideró una figura paterna. Estas confesiones han generado una fuerte repercusión en la farándula local, reabriendo viejas heridas de un grupo familiar que siempre está bajo el ojo público. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE SAMAHARA, SUS HERMANAS Y FARFÁN?

Durante una conversación con la productora Pati Lorena, Samahara dejó en claro que el vínculo con Farfán no es cercano, ni para ella ni para sus hermanas Gianella Lobatón Klug y Melissa Lobatón Klug. Aunque reconoció que él estuvo presente en una etapa importante de sus vidas, aclaró que la conexión emocional nunca fue fuerte. “Yo sé la relación que él tiene con mis hermanos y con nosotras, pero ninguna de nosotras es como muy pegado a él”, expresó.

En ese sentido, remarcó que, si bien compartieron la primera infancia, la cercanía no se mantuvo con el tiempo. “Básicamente nos crio, estuvo en nuestra primera infancia, pero él no es pegado a ninguna de nosotras”, agregó, evidenciando una relación distante en la actualidad.

¿QUÉ PROVOCÓ EL DISTANCIAMIENTO ENTRE SAMAHARA Y FARFÁN?

A diferencia de sus hermanas, Samahara admitió que ella siempre intentó ser la más cariñosa y cercana a Farfán, pero que este vínculo se quebró por una situación que calificó como dolorosa. “Yo era como la más patera con él, pero eso ya murió hace mucho tiempo”, comentó.

Luego explicó que el motivo del alejamiento fue que descubrió una supuesta maniobra del futbolista para interferir en su vida privada, específicamente en su romance con Bryan Torres. Según informa el diario La República, la creadora de contenido aseguró tener pruebas irrefutables de que Farfán intentó perjudicarla mediante una conversación que ella misma pudo leer. Según su testimonio, el exfutbolista no actuó con la protección que se esperaría de un padre, sino que buscó dañarla deliberadamente.

“Él (Farfán), en vez de decirle ‘oye ¿sabes qué?, aléjate de ella’, le dijo: ‘oye, vamos a armar un ampay para que tú la dejes mal a ella’. O sea, ¿cuál fue su necesidad de quererme hacer daño? Y a mí no me van a decir que esa conversación nunca existió, porque yo la leí”, contó.

(Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO SAMAHARA SOBRE SU SITUACIÓN SENTIMENTAL ACTUAL?

En el mismo espacio televisivo, Samahara también se refirió a su presente amoroso, sorprendiendo al revelar que mantiene sentimientos hacia una persona que reside fuera del país. Se trataría de su expareja Youna, con quien, según indicó, no tiene una relación formal en este momento.

“Yo tengo un amor afuera, en Estados Unidos, que le mando todo mi amor, todo mi cariño”, manifestó. No obstante, fue clara al precisar su situación: “Yo no estoy con él, no tengo una relación con él, pero él sabe que tiene todo mi amor”. Sus palabras evidenciaron que, aunque no están juntos, el vínculo emocional entre ambos sigue vigente.

Composición EC: @samaharalobatonklug / @flockogram

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