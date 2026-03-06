Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Los Testamentos: De las hijas de Gilead” se estrena el 8 de marzo en Perú. (Foto: Disney)
“Los Testamentos: De las hijas de Gilead” se estrena el 8 de marzo en Perú. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

La plataforma Disney+ presentó el primer tráiler y póster oficial de “Los Testamentos: De las hijas de Gilead”, su nueva serie dramática original que expandirá el universo de la aclamada producción “The Handmaid’s Tale”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.