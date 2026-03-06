La plataforma Disney+ presentó el primer tráiler y póster oficial de “Los Testamentos: De las hijas de Gilead”, su nueva serie dramática original que expandirá el universo de la aclamada producción “The Handmaid’s Tale”.

La serie estrenará el 8 de abril exclusivamente en Disney+, debutando con sus tres primeros episodios, mientras que los capítulos restantes se lanzarán de forma semanal.

Este nuevo proyecto promete continuar explorando el oscuro y complejo mundo de Gilead, ahora desde la perspectiva de una nueva generación que comienza a cuestionar el sistema que domina sus vidas.

Una nueva historia ambientada en el universo de “The Handmaid’s Tale”

Inspirada en la novela homónima de la escritora Margaret Atwood, “Los Testamentos: De las hijas de Gilead” funciona como una evolución de The Handmaid’s Tale, ampliando el relato dentro de la opresiva sociedad teocrática de Gilead.

La historia sigue a Agnes, una joven obediente y profundamente devota, y a Daisy, una adolescente recién llegada desde fuera de las fronteras de Gilead.

Ambas deberán convivir en los lujosos pero estrictos pasillos de la escuela preparatoria de la Tía Lydia, un centro de formación para futuras esposas donde la obediencia absoluta es exigida bajo una supuesta justificación divina.

A medida que las jóvenes se conocen y desarrollan un vínculo inesperado, su relación comienza a desencadenar una serie de eventos que pondrán en duda el pasado, el presente y el futuro del sistema que gobierna sus vidas.

La serie también abordará el proceso de crecimiento y madurez de sus protagonistas, en un entorno marcado por el control social, la fe impuesta y el poder de las autoridades de Gilead.

Un elenco encabezado por Ann Dowd

El reparto de la serie está encabezado por Ann Dowd, quien retoma su papel como la temida Tía Lydia, uno de los personajes más emblemáticos del universo de “The Handmaid’s Tale”.

Junto a ella participan:

Chase Infiniti

Lucy Halliday

Mabel Li

Amy Seimetz

Brad Alexander

Rowan Blanchard

Mattea Conforti

Zarrin Darnell-Martin

Eva Foote

Isolde Ardies

Shechinah Mpumlwana

Birva Pandya

Kira Guloien

Un equipo creativo vinculado al universo de Gilead

La serie fue creada por el showrunner y productor ejecutivo Bruce Miller, quien también estuvo detrás del desarrollo de “The Handmaid’s Tale”.

El proyecto cuenta además con la producción ejecutiva de:

Warren Littlefield

Elisabeth Moss

Steve Stark

Shana Stein

Maya Goldsmith

John Weber

Sheila Hockin

Daniel Wilson

Fran Sears

Los tres primeros episodios estarán dirigidos por Mike Barker.

La producción está a cargo de MGM Television.

Ficha técnica