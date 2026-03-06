Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La plataforma Disney+ presentó el primer tráiler y póster oficial de “Los Testamentos: De las hijas de Gilead”, su nueva serie dramática original que expandirá el universo de la aclamada producción “The Handmaid’s Tale”.
La serie estrenará el 8 de abril exclusivamente en Disney+, debutando con sus tres primeros episodios, mientras que los capítulos restantes se lanzarán de forma semanal.
Este nuevo proyecto promete continuar explorando el oscuro y complejo mundo de Gilead, ahora desde la perspectiva de una nueva generación que comienza a cuestionar el sistema que domina sus vidas.
Una nueva historia ambientada en el universo de “The Handmaid’s Tale”
Inspirada en la novela homónima de la escritora Margaret Atwood, “Los Testamentos: De las hijas de Gilead” funciona como una evolución de The Handmaid’s Tale, ampliando el relato dentro de la opresiva sociedad teocrática de Gilead.
La historia sigue a Agnes, una joven obediente y profundamente devota, y a Daisy, una adolescente recién llegada desde fuera de las fronteras de Gilead.
Ambas deberán convivir en los lujosos pero estrictos pasillos de la escuela preparatoria de la Tía Lydia, un centro de formación para futuras esposas donde la obediencia absoluta es exigida bajo una supuesta justificación divina.
A medida que las jóvenes se conocen y desarrollan un vínculo inesperado, su relación comienza a desencadenar una serie de eventos que pondrán en duda el pasado, el presente y el futuro del sistema que gobierna sus vidas.
La serie también abordará el proceso de crecimiento y madurez de sus protagonistas, en un entorno marcado por el control social, la fe impuesta y el poder de las autoridades de Gilead.
Un elenco encabezado por Ann Dowd
El reparto de la serie está encabezado por Ann Dowd, quien retoma su papel como la temida Tía Lydia, uno de los personajes más emblemáticos del universo de “The Handmaid’s Tale”.
Junto a ella participan:
- Chase Infiniti
- Lucy Halliday
- Mabel Li
- Amy Seimetz
- Brad Alexander
- Rowan Blanchard
- Mattea Conforti
- Zarrin Darnell-Martin
- Eva Foote
- Isolde Ardies
- Shechinah Mpumlwana
- Birva Pandya
- Kira Guloien
Un equipo creativo vinculado al universo de Gilead
La serie fue creada por el showrunner y productor ejecutivo Bruce Miller, quien también estuvo detrás del desarrollo de “The Handmaid’s Tale”.
El proyecto cuenta además con la producción ejecutiva de:
- Warren Littlefield
- Elisabeth Moss
- Steve Stark
- Shana Stein
- Maya Goldsmith
- John Weber
- Sheila Hockin
- Daniel Wilson
- Fran Sears
Los tres primeros episodios estarán dirigidos por Mike Barker.
La producción está a cargo de MGM Television.
Ficha técnica
- Título: “Los Testamentos: De las hijas de Gilead”
- Plataforma: Disney+
- Fecha de estreno: 8 de abril de 2026
- Formato de estreno: 3 episodios iniciales, luego capítulos semanales
- Creación: Bruce Miller
- Basada en la novela de: Margaret Atwood
- Dirección inicial: Mike Barker
- Producción: MGM Television
- Protagonistas: Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Rowan Blanchard, entre otros.
