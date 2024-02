Luego de que la cantante Pamela Franco revelara en televisión nacional que tuvo una relación con Christian Cueva en el año 2018, el futbolista decidió romper su silencio y utilizar sus redes sociales para emitir un comunicado donde aceptaba su error y pedir disculpas a su pareja Pamela López y a sus hijos. Tras la emisión de dicho mensaje, su aún esposa se comunicó con el programa “Amor y Fuego” para alejar las ideas de si tuvo alguna participación en dicho comunicado.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE EL COMUNICADO DE CHRISTIAN CUEVA?

Según informa La República, todo empezó cuando los conductores de “Amor y Fuego”, Rodrigo González ‘Peluchín’ y ‘Gigi’ Mitre, leyeron el comunicado de Christian Cueva al inicio del programa y sugirieron que Pamela López podría haber estado detrás del mensaje, debido a que la redacción y algunas expresiones utilizadas no parecen propias del futbolista.

Fue en este momento cuando la todavía esposa del deportista decidió intervenir enviando un mensaje de texto a la producción del programa de Willax TV para esclarecer la situación.

De acuerdo con López, no tiene ninguna participación con la redacción de la misiva y pidió respeto para ella y su familia en medio de toda esta polémica. Asimismo, precisó que no tiene contacto con Christian Cueva.

“Nos ha escrito para decirnos que son momentos muy difíciles para ella y para su familia y que, con mucho respeto, nos pide que no afirmemos que ella escribió el comunicado”, expresó ‘Peluchín’, quien leía el mensaje de texto en plena emisión en vivo de su programa.

Tras la aclaración de López, Rodrigo González se mostró incrédulo e invitó a la madre de los tres hijos de Cueva que se comunique directamente con su programa si deseaba agregar algo más.

“Christian Cueva está preocupado por buscar su perdón a Pachacámac (América TV) y Pamela López está preocupada porque aquí (en Willax) crean que ella no tiene nada que ver en la redacción del comunicado”, exclamó el presentador de Willax TV. “Cada uno elige qué mentira creerse”, agregó.

¿QUÉ DECÍA EL COMUNICADO DE CHRISTIAN CUEVA?

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista compartió un comunicado en el que confesó su acto de infidelidad y aseguró que trabajará mucho para aliviar el mal momento que ha hecho pasar a su familia y su todavía esposa Pamela López.

“Durante los últimos días, han sido expuestos públicamente actos de mi parte que no me enorgullecen y a los que considero el error más grande de mi vida. Respecto de ellos, quiero pedir, públicamente, perdón a mi esposa, Pamela López y a mis hijos. Lamento profundamente el dolor que estos hechos del pasado hoy les causan y mi única intención es intentar aliviarlo y mitigarlo. A mi familia y a mis padres que también han sido involucrados, no me cansaré de pedir perdón”, escribió el deportista nacional.

Asimismo, admitió que conoció a Pamela Franco y consideró como un error la vinculación que tuvo con ella. Además, aclaró que ya no tenía contacto con la cantante desde hace cinco años, tiempo en que dejaron de comunicarse.

“No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor. Si bien, hace cinco años cortamos contacto, cometí la tontería de hablar con ella nuevamente, una sola vez, a partir de una llamada tripartida. Estos hechos son conocidos y aunque no trascendieron de una corta llamada, abrieron heridas profundas en mi familia, que lamento y quisiera poder sanar”, agregó.

También recalcó que no hablará más sobre el asunto e intentará proteger a su familia del daño causado. Terminó indicando que se encuentra buscando ayuda especializada, pues está arrepentido y quiere enmendarse.