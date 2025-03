Patricio Parodi, conocido por su participación en ‘Esto es Guerra’, se vio envuelto en controversia durante su participación como invitado en el podcast ‘Good Time’. Los presentadores, Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, lo cuestionaron sobre rumores de una relación con Melissa Klug, quien ha estado en el centro de la atención mediática por su supuesta cercanía con Christian Cueva. Parodi negó rotundamente tales vínculos, aclarando que todo se debe a un malentendido. ¿Cómo surgieron estos rumores? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO PATRICIO PARODI FRENTE A LOS RUMORES DE UN ROMANCE CON MELISSA KLUG?

Primero que nada, es importante recordar un episodio del programa “Esto es Guerra”. Hubo una ocasión en que Mario Irivarren señaló a Patricio Parodi de intentar interponerse en la relación de Melissa Klug con Ítalo Valcárcel. “No soporto que te creas el gran galán y hasta quieras serruchar a mi causa Ítalo con Melissa Klug”, mencionó el competidor, generando sorpresa tanto en el set como en los televidentes.

Aquella situación fue retomada en el podcast “Good Time”, donde Patricio desmintió aquellas declaraciones. El popular ‘Pato’ consideraba que era necesario aclarar la situación, ya que podría malinterpretarse al salir al aire. Además, confirmó que todos los rumores surgieron a raíz de una broma de Diego Chavarri hacia Ítalo Valcárcel. “Eso fue una chacota y es antiguo. Fue parte del momento. Como cuando alguien se inventa algo para molestar a alguien”, explicó entre risas.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, ya que cuando le consultaron específicamente sobre su relación con la empresaria, el conocido streamer aseguró que las veces que había coincidido con ella eran contadas con los dedos de una mano.

“Jamás, jamás, a Melissa Klug solo la he visto dos veces en En Boca de Todos, donde yo tenía mi secuencia. Fueron solo dos veces para entrevistarla. Yo tenía mi secuencia, yo estaba sentadito y le hacía preguntas picantes. Una vez fue en ‘En Boca de Todos’ y creo que la otra fue en ‘Estás en Todas’”, explicó.

¿QUÉ OTRAS REVELACIONES COMPARTIÓ PATRICIO PARODI EN EL PODCAST ‘GOOD TIME’?

Uno de los temas que generó bastante sorpresa fue la confesión de Patricio al mencionar que su primer sueldo como participante de “Esto es Guerra” superó la cantidad que él tenía en mente, ya que era la primera vez que iba a salir en televisión nacional. “Hasta ese entonces no había tenido un trabajo estable. Mis únicos recursos eran (comercializar) ropa o proteínas. En ese tiempo el sueldo mínimo en ‘Esto es Guerra’ era de 1,800 dólares. El programa ya había volteado a ‘Combate’. Cuando vi mi contrato dije ‘dónde firmo’. De yo estar ganando 80 o 100 soles...”, detalló Parodi.

Por otro lado, comentó el motivo por el cual ya no continúa en el programa de competencia, donde dio su salto a la fama. Si bien indicó que este año llegó a firmar el contrato, la producción le avisó, un día después de su firma, que no tendría participación en la nueva temporada. Además, enfatizó que su salida no se debía a ningún malentendido ni a algo relacionado con el ámbito económico. “No se llegó a un acuerdo, se tiraron para atrás. No va relacionado con el tema económico”, señaló Patricio.