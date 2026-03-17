Por Redacción EC

El ingreso de Samahara Lobatón a La Granja VIP marcó uno de los episodios más comentados durante el debut del programa, el mismo que promete generar controversias entre quienes siguen los sucesos de la farándula en nuestro país. En su aparición dentro del espacio emitido por Panamericana TV, la también hija de Melissa Klug llamó la atención al referirse a su situación personal. Frente a cámaras, la participante aclaró que actualmente no sostiene un vínculo formal con Youna, padre de su primer hijo; sin embargo, dejó entrever que el lazo emocional entre ambos permanece vigente. La concursante no dudó en expresar públicamente su afecto hacia el barbero radicado en Estados Unidos, dejando claro que, pese a los conflictos surgidos tras la ruptura, sus emociones hacia él siguen presentes y se han fortalecido en los últimos meses, aunque dejó en claro cuál es su vínculo con él. A continuación, te contaremos todos los detalles sobre esta situación que provocó diferentes reacciones en redes sociales.