El ingreso de Samahara Lobatón a La Granja VIP marcó uno de los episodios más comentados durante el debut del programa, el mismo que promete generar controversias entre quienes siguen los sucesos de la farándula en nuestro país. En su aparición dentro del espacio emitido por Panamericana TV, la también hija de Melissa Klug llamó la atención al referirse a su situación personal. Frente a cámaras, la participante aclaró que actualmente no sostiene un vínculo formal con Youna, padre de su primer hijo; sin embargo, dejó entrever que el lazo emocional entre ambos permanece vigente. La concursante no dudó en expresar públicamente su afecto hacia el barbero radicado en Estados Unidos, dejando claro que, pese a los conflictos surgidos tras la ruptura, sus emociones hacia él siguen presentes y se han fortalecido en los últimos meses, aunque dejó en claro cuál es su vínculo con él. A continuación, te contaremos todos los detalles sobre esta situación que provocó diferentes reacciones en redes sociales.

Samahara Lobatón impacta en ‘La Granja VIP’ al confesar sus sentimientos por Youna: “Yo sé que él...”

En medio de la grabación, los presentadores Yaco Eskenazi y Ethel Pozo interrogaron a Lobatón respecto a su situación amorosa, indagando si había algún vínculo afectivo fuera del concurso, aparte de sus hijos. Frente a esto, Samahara dio una contundente respuesta: “Yo tengo un amor afuera, en Estados Unidos, que le mando todo mi amor, todo mi cariño. Yo sé que él me está apoyando”.

“Yo no estoy con él, no tengo una relación con él, pero él sabe que tiene todo mi amor y en verdad estos meses que voy a estar acá encerrada es un espacio para mí también para tomarme un tiempo, para poder pensar las cosas, replantearme, saber qué voy a hacer al salir”, agregó Lobatón.

Samahara Lobatón responde sin filtros a quienes critican su rol de madre

Con voz enérgica, Samahara Lobatón hoy vuelve a generar polémica, y en esta ocasión particular defendiéndose de las críticas recibidas entorno a la crianza de hijos sobre todo.

Mediante ‘live’ realizado vía TikTok, la reacción de la hija de Melissa Klug reflejó molestia producto de cuestionamientos recibidos sobre la forma cómo genera ingresos.

“Me rompo el lomo trabajando por mis hijos y no tengo uno, tengo tres“, responde sin filtros, y de manera tajante una Samahara Lobatón que visiblemente enojada por las críticas entorno a crianza de menores a su cargo, expresa también que ”así tenga que vender plátanos en la calle yo lo voy a hacer“.

¿Cómo sorprendió Youna a Samahara?

Una buena relación parecen haber retomado Samahara Lobatón y Youna, la expareja mediática que ahora comparte transmisiones en vivo, y hasta empiezan a enviarse mensajes cargados de emotividad.

Es así como viene quedando evidenciado a través de redes sociales, y ahora último con motivo del Día de San Valentín celebrado el 14 de febrero, donde el barbero aprovechó la oportunidad para sorprenderla regalándole cuadro y ramo de rosas.

“Con los tres amores de tu vida, tú vas a ser feliz toda tu vida”, le dijo Youna a Samahara Lobatón durante ‘live’ emitido vía TikTok, y entorno a entrega de regalo que se volvió viral.

Conmemorándose el Día de San Valentín, la hija de Samahara Lobatón le agradeció los obsequios, y no dudó en expresar que se los retribuiría cuando vaya a Estados Unidos, mientras el papá de Xianna, continuaría deseándole lo mejor a partir de su papel como mamá: “Tienes tres motivos para no estar aguantando absolutamente a nadie, tienes tres motivos por los cuales salir adelante y tienes tres motivos por los que siempre tienes que estar fuerte”.