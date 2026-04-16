El mundo del espectáculo nacional se encuentra conmocionado tras confirmarse la ruptura definitiva entre el exfutbolista Reimond Manco y Lilia Moretti, quienes hasta hace poco formaban una de las parejas más sólidas del entorno deportivo. El matrimonio llegó a su punto final en medio de una fuerte controversia pública que expuso aspectos íntimos de su vida personal y generó un intenso debate en el ámbito mediático. Lo que comenzó como un escándalo televisivo, con la difusión de conversaciones privadas del deportista, terminó desencadenando una decisión definitiva por parte de Moretti que marca el cierre de una historia de más de una década, con hijos en común y una familia consolidada. En este contexto, ambos han optado por expresar sus posturas, dejando en evidencia el difícil momento que atraviesan.

¿QUÉ MOTIVÓ LA DECISIÓN DE LILIA MORETTI DE SEPARARSE?

La determinación de concluir el vínculo matrimonial se produjo después de que el programa conducido por Magaly Medina presentara un reportaje con testimonios y capturas de pantalla de una joven llamada Maydiel. En dichas comunicaciones, el deportista de 35 años habría sugerido que su relación era de tipo “abierta” y solicitaba material de índole privada.

Ante la exposición de estos diálogos con alto contenido sexual, Moretti optó por la ruptura de la relación. Según lo descrito por el propio Manco en sus plataformas digitales: “Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio”.

¿CÓMO RESPONDIÓ EL FUTBOLISTA ANTE LAS ACUSACIONES DE INFIDELIDAD?

El deportista intentó mitigar el impacto del escándalo asegurando que la crisis se originó por una falsedad que, según su versión, ya fue subsanada. Durante un enlace en vivo, la mujer involucrada se retractó, admitiendo que manipuló las evidencias digitales por un impulso de enojo. A pesar de ello, el daño en su hogar ya estaba hecho.

Buscando redimirse, el ‘exjotita’ expresó públicamente su pesar: “Quiero pedirle perdón a ella y a mis hijos por todo lo ocurrido y por la exposición pública que han tenido que vivir. Me duele profundamente que estén pasando por esto”.

Historia de Instagram de Reimond Manco.

¿CUÁL FUE EL EMOTIVO MENSAJE DE DESPEDIDA DE LA AÚN ESPOSA?

A pesar de la gravedad de la situación, Lilia Moretti decidió pronunciarse en sus redes sociales con un tono de madurez y gratitud por el tiempo compartido, enfocándose en la fortaleza personal y el rol de Manco como figura paterna.

En sus declaraciones, destacó que siempre valorará el cariño con el que él trató a sus cuatro hijos, sin distinguir lazos sanguíneos. Su adiós definitivo se resumió en una reflexión sobre el crecimiento individual: “A veces, la vida no se trata de permanecer, sino de saber soltar con amor, crecer y seguir adelante con dignidad. Que la vida te encuentre creciendo, aprendiendo y siendo cada vez una mejor versión de ti”.

Historia de Instagram de Lilia Moretti.

De esta manera, se termina un matrimonio que empezó el 12 de diciembre de 2018 en Lima, periodo en el que tuvieron dos hijos en común y en el que, además, Reimond Manco asumió un rol activo en la crianza de los otros dos hijos de Lilia Moretti, consolidando un vínculo familiar que hoy toma un rumbo diferente.

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