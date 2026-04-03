La reciente gala de nominación en el reality ‘La Granja VIP Perú’ no solo dejó estrategias y votos entre los participantes, sino también un tenso momento protagonizado por Samahara Lobatón y Paul Michael que rápidamente acaparó la atención del público. En medio de la dinámica en vivo, ambos participantes se vieron envueltos en un cruce de palabras que elevó el ambiente y sorprendió tanto a sus compañeros como a los televidentes. La influencer no tuvo reparos en cuestionar la integridad moral del cantante, lo que provocó una respuesta inmediata y mordaz por parte del artista. La escena generó incomodidad en el set y una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores del programa no tardaron en comentar lo ocurrido. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ SE DESATÓ EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LA INFLUENCER Y EL CANTANTE?

El conflicto se originó cuando Samahara Lobatón tomó la palabra en plena transmisión en vivo para anunciar a quién enviaría a la zona de eliminación. Sin rodeos, la joven fundamentó su voto atacando el carácter moral de la pareja de Pamela López, vinculando su rol familiar con su valor como individuo: “Quien es un mal padre es un mal marido, quien es un mal marido es una mala persona. Te nomino a ti, Paul Michael”, sentenció.

Esta arremetida de Lobatón estaría inspirada en las quejas de Sofía Delgado, quien meses atrás tildó al músico de ser un progenitor desapegado. La influencer no ocultó que su decisión era una especie de “justicia” en nombre de la mencionada expareja del participante, según informa el diario La República.

Paul Michael y Samahara Lobatón en La Granja Vip.

¿CÓMO REACCIONÓ PAUL MICHAEL ANTE LAS DURAS CRÍTICAS DE SAMAHARA?

Lejos de guardar silencio, el intérprete de cumbia contraatacó de inmediato, sacando a relucir el historial judicial y los roces que Samahara ha tenido con su propia madre. Mientras la influencer festejaba su voto, se escuchó al artista cuestionar la autoridad de su compañera para juzgarlo, lanzando una frase punzante: “¿Cómo va a decir eso la que quiso meter presa a su mamá? Mi vieja me ama”.

Ante la mirada atónita de los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, el músico ratificó su postura para dejar en claro que la joven también tiene asuntos familiares cuestionables.

El momento se tornó aún más incómodo debido a que tanto Melissa Klug, madre de Samahara, como Pamela López, pareja del cantante, estaban presentes, observando el cruce de ataques sin mediar palabra alguna.

¿DE QUÉ TRATA ‘LA GRANJA VIP PERÚ’?

Este formato televisivo plantea un reto de supervivencia social y física donde un grupo de famosos debe subsistir en un entorno rural sin las facilidades de la vida moderna. La esencia del programa radica en el aislamiento absoluto, lo que significa que los competidores no tendrán acceso a teléfonos móviles, plataformas digitales ni ningún tipo de información sobre lo que sucede en el mundo exterior.

Durante su estancia, las celebridades están obligadas a gestionar una granja real, encargándose personalmente de la limpieza de los corrales, la alimentación de los animales y el cultivo de la tierra. La competencia se divide en desafíos físicos de alta intensidad y pruebas de destreza que determinarán quiénes permanecen en la estancia y quiénes son eliminados tras las nominaciones semanales. Todo este proceso de convivencia forzada busca exponer la verdadera personalidad de los participantes, quienes compiten por un premio final de S/100,000.

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