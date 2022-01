Y arrancó el 2022, con un enero cargado de series y películas próximas a estrenarse en HBO Max. la plataforma de streaming llegó hace unos pocos meses a Latinoamérica, pero en poco tiempo ha sabido fidelizar a su audiencia con su amplio catálogo de contenidos originales.

Lo primero que HBO Max sacó es el tan esperado especial de Harry Potter, “Regreso a Hogwarts”, un reencuentro que ha recibido varios comentarios positivos de los fans. La saga del “niño que vivió” cumplió 20 años de su estreno y para celebrarlo juntó a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, con otros integrantes del elenco.

Otro de los estrenos de enero 2022 es la segunda temporada de “Euphoria”. La serie protagonizada por Zendaya, es una de las más esperadas del mes. Como se recuerda, esta serie llevó a la artista a ser reconocida en los premios Emmy. La segunda entrega estará disponible el 10 de enero.

Si no has ido al cine a ver “Rey Richard: Una familia ganadora”, no te preocupes que este 18 de enero llega a HBO Max. Esta película es protagonizada por Will Smith, Aunjanue Ellis, Sniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Jon Bernthal y Dylan McDermot. L atrama se centra en la historia de Richard Williams, el padre y entrenador de las famosas tenistas Venus y Serena Williams.

Otra película esperada es “The Fallout“, que llega el 27 de enero. “La estudiante de secundaria Vada navega por las consecuencias emocionales que experimenta a raíz de un tiroteo en la escuela. Las relaciones con su familia, sus amigos y su visión del mundo se modifican para siempre”, dice la sinopsis de lo que es el debut de la guionista y directora Megan Park.

Aquí te dejamos la lista completa de los estrenos de series, especiales y películas que saldrán en enero 2022 por HBO Max:

Series y especiales

“Harry Potter: Regreso a Hogwarts” - 1 de enero

“La chica de la limpieza” - 5 de enero

“Los Gemstone”. Temporada 2 - 9 de enero

“Euphoria”. Temporada 2 - 10 de enero

“Call me Kat”. Temporada 2 - 11 de enero

“Naomi”. Temporada 1 12 de enero

“Peacemaker”. Temporada 1 - 13 de enero

“Superman y Lois”. Temporada 2 - 13 de enero

“Somebody somewhere”. Temporada 1 - 17 de enero

“Fringe” - 20 de enero

“Maricón perdido” - 21 de enero

“La edad dorada” - 25 de enero

“Legendary”. Temporada 2 - 31 de enero

“Shameless” - 31 de enero

“Mon” - 31 de enero

Películas

“Space Jam: Nuevas Leyendas” - 18 de enero

“The Fallout” - 27 de enero

“Reminiscencia” - 27 de enero

