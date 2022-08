TikTok es una de las redes sociales qué más éxito ha tenido en los últimos tiempos. A través de esta, los usuarios pueden subir todo tipo de videos y, en cuestión de horas, pueden pasar del anonimato a la fama.

¿Quién es Khaby Lame, el ‘rey’ del TikTok?

Este es el caso de Khaby Lame, un senegalés que vive en Italia y que se ha convertido en la persona con más seguidores en esta red social. El influencer posee en el presente 147 millones de seguidores.

Según El Tiempo, antes que se produzca la pandemia de COVID-19, Khaby, de 22 años, se ganaba la vida trabajando en una fábrica industrial de Italia. Sin embargo, debido a la aparición de dicho virus, fue despedido y tuvo que volver a vivir con sus padres.

No obstante, Khaby no se quedó de manos cruzadas e incursionó en el mundo de las redes sociales, siendo protagonista de videos en los que se le veía criticando productos caros que resultan siendo innecesarios. Esto, para su sorpresa, se convirtió en viral.

“Antes ya había grabado cositas simples, pequeños ‘sketches’ con un amigo, pero no pasaban de los cien suscriptores en YouTube”, indica Khaby.

“Sinceramente, aún no me siento famoso. Soy solo alguien que publica vídeos en TikTok. No le doy mucha importancia a esto”, cuenta el influencer a Efe en una entrevista por videollamada desde la casa de su representante en Milán.

¿Cuánto gana Khaby Lame, el ‘rey’ del TikTok?

De acuerdo a CA Knowledge, página especializada en cuantificar fortunas, el senegalés ha acumulado la sorprendente cifra de 13 millones de dólares en los bancos. Esto se debe, además, a los múltiples acuerdos comerciales que ha logrado cerrar con marcas como Hugo Boss.