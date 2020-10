LINK Bono Universal S/760: ¿Consulta con DNI si soy beneficiario en padrón MIDIS?

Tras la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus en el Perú, muchas personas se han visto afectadas a al perder su trabajo y ya no obtener ingresos económicos. Actualmente, 8,4 millones de familias enfrentan una situación de pobreza y pobreza extrema. por ello, el Estado Peruano ha recurrido al subsidio monetario o segundo Bono Familiar Universal de 760 soles.

¿Cuándo se cobra el Bono Familiar Universal?

El segundo Bono Universal será entregado desde el 10 de octubre a las familias peruanas en situación vulnerable. Los beneficiarios del bono serán las mismas personas que anteriormente hayan recibido algún tipo de subsidio otorgado por el Estado.

¿Cómo registrarme en el padrón del MIDIS segundo Bono Universal?

Ya no podrás registrarte en el padrón del MIDIS, sin embargo, si ya has sido beneficiado con alguno de los subsidios monetarios entregados por el Gobierno, ya no necesitarás inscribirte para poder cobrar el segundo Bono Universal.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil amplió su plataforma virtual para que los interesados en realizar trámites lo hagan sin acudir hasta sus oficinas.

Links Bonos Estado Peruano

Aquí te compartimos algunos bonos y facilidades otorgados por el Estado Peruano:

1. Bono Familiar Universal

2. Bono Independiente

3. BonoGas

4. Bono Electricidad

5. Bono ONP de Reconocimiento

¿Cómo saber si estoy en el padrón del Bono Universal?

Esto lo podrás consultar con tu DNI desde la página oficial del segundo Bono Familiar Universal siguiendo estos pasos https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/

1. Ingresa tu número del Documento Nacional de Identidad (DNI)

2. Ingresa la fecha de emisión del DNI y el código de seguridad.

3. Haz click en la opción ‘No soy un robot’.

4. Haz click en ‘Consultar’ y comprueba si eres uno de los beneficiarios.

El Segundo Bono Familiar Universal está listo para empezar a pagarse desde este 10 de octubre. FOTO: Captura

¿Dónde puedo cobrar el segundo Bono Universal si soy beneficiario?

Si has sido beneficiario del Bono Universal, podrás hacer válido el cobro o retiro en cuenta desde el Banco de la Nación y otras entidades bancarias

1. Depósito en cuenta del Banco de la Nación.

2. Billetera electrónica Tunki de Interbank.

3. Mediante la banca móvil de Banco de la Nación y Scotiabank

4. Giro en Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco Continental BBVA, Banca de Comercio y Caja Metropolitana de Lima.

