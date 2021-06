Esta semana se estrenó la esperada serie “Loki” en Disney Plus. Con ella vuelve el villano de la saga de “Thor” en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Esta serie , pese aser breve, se adentrará en las líneas temporales y sobre todo en la construcción más humana del personaje interpretado por Tom Hiddleston.

Esta nueva producción saca al Dios del Engaño de la sombra de Thor, su hermano. La historia transcurre luego de los eventos de “Avengers: Endgame”, cuando Loki logra hacerse con el Teseracto y escapar. Por ello es que la serie explora las posibilidades que la historia de Loki puede llegar a tener.

En esta serie conoceremos por primera vez en el MCU a la Agencia de Variación Temporal, una institución encargada de velar por la estabilidad de la Sagrada Línea Temporal. A pesar de que la historia empieza en 2012, la trama recorrerá otras épocas como el año 79 después de Cristo, 1549 e incluso 40 años en el futuro.

Del reparto, además de la brillante participación de Hiddleston, se puede destacar la actuación de Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant. La dirección está a cargo de Kate Herron, mientras que el guionista principal es Michael Waldron, conocido por escribir “Rick y Morty”.

“La serie es genial. Estoy muy orgulloso de ella. El equipo hizo un excelente trabajo, y no hay nada que hubiese cambiado”, señaló Waldron en una entrevista con BioBioChile. No dejó de resaltar que le hubiera encantado participar directamente en las escenas. “Me habría gustado estar en la serie. Creo que es una pena no haber podido estar. Me habría gustado haber podido interpretar a Mobius. Owen Wilson es genial, pero debí haber sido yo”, dijo en son de broma.

“Estoy emocionado por la música, quiero que la gente escuche el soundtrack. Creo que nuestro score es tan bueno, la gente va a quedar impactada”, destacó el guionista al hablar del trabajo realizado por la compositora nominada a un Emmy, Natale Holt.

¿Qué sabemos del género de Loki?

Un fan muy atento a los detalles, destacó hace poco que la ficha policial de Loki presentada en la serie no señala que el dios sea femenino o masculino, sino que en su lugar se indica “fluido”. Al respecto, Waldron destacó que “Loki es un personaje con el que tanta gente que no se sentía representada encuentra representación. Eso es algo que como equipo creativo sabíamos, era importante para nosotros”.

“Cómo eso se desarrolla eso en la serie, prefiero que se vea en vez de yo explicarlo, porque pienso que sería mucho más satisfactorio verlo y ver qué sucede”, añadió. Cabe destacar que al ser el dios del engaño, Loki puede cambiar de género con mucha facilidad según la propia mitología nórdica.

El guionista también destacó el rol fundamental que Hiddleston ha tenido para la construcción del personaje. “Tom es Loki”, declaró. “Él se sentó con nosotros en la sala de escritores, respondió preguntas. Tuvimos innumerables comidas juntos donde hablamos del personaje, él ayudó con diálogos y actuaciones. Él es absolutamente nuestro capitán”, compartió.

Por su parte, Owen Wilson tuvo palabras muy amables para su colega. “Antes de que empezáramos a filmar, Tom fue muy generoso y pacientemente me guió a través de la mitología de MCU. Dejándome hacer preguntas … creo que es muy útil y muy importante para nuestra dinámica de filmación de las escenas en las que vamos a repasar esas cosas. Eso fue muy importante para mí, ir a la escuela Loki”, confesó en una rueda de prensa.

Marvel busca enganchar a sus seguidores más fieles y no tuvo mejor idea que lanzar un nuevo tráiler de su serie original protagonizada por Tom Hiddleston. “Loki”, tiene como fecha de estreno el próximo 11 de junio por Disney Plus. (Fuente: Disney Plus LA)