El Día de los Muertos para mascotas es una emotiva tradición mexicana que ha encontrado un espacio especial en el Perú. Muchos hogares preparan altares con flores, comida, juguetes y fotografías para rendir homenaje a los animales que fueron parte de la familia y que dejaron huellas imborrables.

Aunque esta costumbre tiene raíces mexicanas, cada vez más peruanos se suman a ella para recordar a sus fieles compañeros y celebrar su recuerdo. En diferentes ciudades, como Lima y Trujillo, se organizan ceremonias y actividades que refuerzan el vínculo espiritual entre las personas y sus mascotas. Descubre a qué hora se cree que regresan los animales y cómo puedes prepararte para recibirlos.

¿A QUÉ HORA LLEGAN LAS MASCOTAS POR EL DÍA DE LOS MUERTOS EN EL PERÚ?

De acuerdo con la tradición mexicana, las almas de las mascotas comienzan su visita desde la noche del 27 de octubre y permanecen hasta el día 28. Durante este periodo, se cree que los animales cruzan el mundo espiritual para reencontrarse simbólicamente con sus dueños, atraídos por la luz de las velas y el aroma de las flores de cempasúchil.

Aunque no hay una hora exacta establecida, muchas personas mantienen las velas encendidas durante toda la noche, como una forma de guiar el regreso de sus compañeros. En algunos hogares, se acompaña este momento con música suave o incienso, creando un ambiente cálido de bienvenida. Este gesto representa la conexión que trasciende el tiempo y la vida, recordando que el amor hacia los animales no termina con su partida.

Día de Muertos de las mascotas. | Crédito: Imagen genera por IA / Gemini

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZAN EN PERÚ POR EL DÍA DE LOS MUERTOS PARA MASCOTAS?

En Lima, la Municipalidad de Santiago de Surco organizó un evento especial para el 25 de octubre en la Plaza de Armas de Surco Pueblo. La actividad incluyó una ceremonia en memoria de perros y gatos fallecidos, e invitó a los dueños a llevar fotografías, juguetes, comida y otros objetos significativos, según informa el diario La República.

Además, durante la jornada se incorporaron nuevos miembros al Programa de Voluntariado de Protección Animal, un proyecto con más de mil participantes que busca promover campañas de adopción, educación sobre tenencia responsable y atención a mascotas en situación vulnerable. De esta forma, la comuna no solo rinde homenaje a los animales que partieron, sino que refuerza su compromiso con el bienestar de los que aún necesitan protección.

¿CÓMO HACER UN ALTAR PARA RECORDAR A TU MASCOTA?

Preparar una ofrenda es una de las formas más significativas de participar en esta fecha. Lo ideal es comenzar a decorarla desde los días previos al 27 de octubre. Para ello, se recomienda incluir los siguientes elementos:

Fotografía de la mascota, junto con su collar o un juguete especial.

Flores de cempasúchil y velas, que iluminan su camino espiritual.

Comida y agua, para recibirlos con lo que más disfrutaban.

Objetos personales o cenizas, si las conservas.

Papel picado, dulces o frutas, como símbolo de alegría y celebración.

Cada altar es único y refleja la historia compartida entre el animal y su familia. Más que una tradición, esta práctica se ha convertido en una forma de mantener viva la memoria y el amor hacia quienes, aunque ya no están físicamente, siguen ocupando un lugar especial en el corazón de sus dueños.