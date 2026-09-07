La mezcla perfecta entre estrategia, dinamismo y rivalidades históricas. Te revelamos quiénes son las celebridades confirmadas que buscarán conquistar el nuevo fenómeno de la telerrealidad. (Foto: La Granja VIP México)
La mezcla perfecta entre estrategia, dinamismo y rivalidades históricas. Te revelamos quiénes son las celebridades confirmadas que buscarán conquistar el nuevo fenómeno de la telerrealidad. (Foto: La Granja VIP México)
Por Paolo Valdivia

El fenómeno de la telerrealidad regresa a la pantalla con una nueva entrega cargada de drama, convivencia extrema y estrategia. “La Granja VIP 2″ promete convertirse en el programa estrella de la temporada, compitiendo directamente por la audiencia del prime time frente a producciones como “La Casa de los Famosos México”.

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