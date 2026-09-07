El fenómeno de la telerrealidad regresa a la pantalla con una nueva entrega cargada de drama, convivencia extrema y estrategia. “La Granja VIP 2″ promete convertirse en el programa estrella de la temporada, compitiendo directamente por la audiencia del prime time frente a producciones como “La Casa de los Famosos México”.

En esta edición, un grupo heterogéneo de celebridades dejará atrás los lujos cotidianos para enfrentarse a las exigencias del campo, el trabajo pesado y la convivencia bajo la mirada atenta de las cámaras. A continuación, te presentamos la lista completa de participantes confirmados para La Granja VIP 2 y el perfil de cada uno de ellos.

Figuras de la telerrealidad y estrellas de internet

El formato recluta a personalidades formadas en el fuego de las redes sociales y programas de competencia previa, garantizando momentos de alto impacto mediático.

Manelyk González: Una de las figuras más influyentes del entretenimiento hispano. Saltó a la fama en Acapulco Shore y ha consolidado su carrera en producciones de gran formato como La Casa de los Famosos, Los 50 y Las estrellas bailan en Hoy.

Una de las figuras más influyentes del entretenimiento hispano. Saltó a la fama en Acapulco Shore y ha consolidado su carrera en producciones de gran formato como La Casa de los Famosos, Los 50 y Las estrellas bailan en Hoy. Daniela Alexis “La Bebeshita”: Alcanzó popularidad masiva en el programa Enamorándonos, donde evolucionó de participante a panelista. Hoy en día es una de las creadoras de contenido más activas del medio.

Alcanzó popularidad masiva en el programa Enamorándonos, donde evolucionó de participante a panelista. Hoy en día es una de las creadoras de contenido más activas del medio. Kunno: Celebridad de internet conocida mundialmente por la “Kunno Caminata”, tendencia viral de TikTok en 2020. Ha incursionado con éxito en la música y la actuación en producciones como ¿Quién es la máscara?.

Celebridad de internet conocida mundialmente por la “Kunno Caminata”, tendencia viral de TikTok en 2020. Ha incursionado con éxito en la música y la actuación en producciones como ¿Quién es la máscara?. Fernando Lozada: Conductor y creador de contenido que inició su andar mediático en Acapulco Shore. Tras coronarse ganador de La Isla: Desafío Grecia y Turquía en 2024, se integró como titular al programa Al Extremo.

Conductor y creador de contenido que inició su andar mediático en Acapulco Shore. Tras coronarse ganador de La Isla: Desafío Grecia y Turquía en 2024, se integró como titular al programa Al Extremo. Kevyn Contreras “El Bicolor”: Comediante originario de Monterrey que ha ganado terreno en el stand up y los sketches digitales, colaborando de cerca con figuras del humor como Brincos Dieras y Adrián Marcelo.

Leyendas del espectáculo, la música y la comedia

La veteranía y el peso de trayectorias consolidadas aportan balance y drama a la dinámica del encierro.

Niurka Marcos: Actriz, cantante y bailarina de origen cubano. Referente indiscutible de la televisión por telenovelas como Salomé y La fea más bella, así como por su destacada participación en Rica, famosa, latina y La Casa de los Famosos.

Actriz, cantante y bailarina de origen cubano. Referente indiscutible de la televisión por telenovelas como Salomé y La fea más bella, así como por su destacada participación en Rica, famosa, latina y La Casa de los Famosos. Kenny Avilés: Pionera y referente del rock mexicano al frente de Kenny y los Eléctricos desde 1980. Con una historia que incluye haber sido corista de Verónica Castro, aporta la cuota de rebeldía al elenco.

Pionera y referente del rock mexicano al frente de Kenny y los Eléctricos desde 1980. Con una historia que incluye haber sido corista de Verónica Castro, aporta la cuota de rebeldía al elenco. María Karunna: Vocalista del grupo Caló, agrupación emblemática del pop y dance de los noventa responsable de éxitos como “Formas de amor”. En años recientes ha destacado en las giras masivas del 90’s Pop Tour.

Vocalista del grupo Caló, agrupación emblemática del pop y dance de los noventa responsable de éxitos como “Formas de amor”. En años recientes ha destacado en las giras masivas del 90’s Pop Tour. Ivonne Montero: Reconocida actriz y cantante mexicana con amplia trayectoria en cine (El tigre de Santa Julia) y televisión (¡Anita, no te rajes!), además de ser una competidora habitual en formatos de telerrealidad.

Reconocida actriz y cantante mexicana con amplia trayectoria en cine (El tigre de Santa Julia) y televisión (¡Anita, no te rajes!), además de ser una competidora habitual en formatos de telerrealidad. Mónica Escobedo: Comediante surgida de la escena del stand up en Comedy Central. Mantiene una presencia constante en giras nacionales y contenido digital enfocado en el humor observacional.

Conductores y figuras de la televisión mexicana

Rostros habituales de la pantalla chica llegan a la granja para poner a prueba su capacidad de adaptación.

Natalia Alcocer: Actriz y conductora con amplia experiencia en formatos de competencia extrema y convivencia, habiendo destacado en Survivor México y La Casa de los Famosos de Telemundo.

Actriz y conductora con amplia experiencia en formatos de competencia extrema y convivencia, habiendo destacado en Survivor México y La Casa de los Famosos de Telemundo. Rafael Mercadante: Polifacético conductor, actor y cantante con décadas de trayectoria. Ha formado parte del elenco de telenovelas clásicas como El manantial y El privilegio de amar.

Polifacético conductor, actor y cantante con décadas de trayectoria. Ha formado parte del elenco de telenovelas clásicas como El manantial y El privilegio de amar. Julio Camejo: Actor, bailarín y cantante cubano afincado en México. Recordado por producciones como Clase 406 y Destilando amor, destaca por un perfil competitivo exhibido en Reto 4 Elementos y Big Brother VIP.

Deportistas y especialistas del entretenimiento extremo

La fuerza física y el carácter competitivo juegan un rol decisivo en las pruebas de campo.

Pascal Nadaud: Atleta, modelo y jugador profesional de rugby. Se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión tras su paso por múltiples temporadas de Exatlón México.

Atleta, modelo y jugador profesional de rugby. Se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión tras su paso por múltiples temporadas de Exatlón México. Mario “Mono” Osuna: Exfutbolista profesional de la Liga MX, donde militó en clubes como Querétaro, Monarcas Morelia y las Águilas del América, además de vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

Exfutbolista profesional de la Liga MX, donde militó en clubes como Querétaro, Monarcas Morelia y las Águilas del América, además de vestir la camiseta de la Selección Mexicana. Pimpinela Escarlata: Ícono de la lucha libre mexicana y leyenda de Lucha Libre AAA, donde conquistó el Campeonato Reina de Reinas. Pionero de la diversidad en el deporte por su estilo exótico y carismático.

Controversia y personajes virales en “La Granja VIP 2″

El toque impredecible de la temporada recae en personalidades asociadas a la polémica y los fenómenos mediáticos.

Carlos Trejo: Investigador paranormal y autor del éxito editorial Cañitas. Figura constante en la televisión de espectáculos, recordado por sus disputas públicas y su participación en eventos mediáticos como Ring Royale.

Investigador paranormal y autor del éxito editorial Cañitas. Figura constante en la televisión de espectáculos, recordado por sus disputas públicas y su participación en eventos mediáticos como Ring Royale. Azalia “La Negra” Ojeda: Historia pura de la telerrealidad en México desde su aparición en la primera edición de Big Brother en 2002. Su perfil frontal la ha mantenido en el foco mediático a lo largo de los años.

Historia pura de la telerrealidad en México desde su aparición en la primera edición de Big Brother en 2002. Su perfil frontal la ha mantenido en el foco mediático a lo largo de los años. Abigail Pak “La Coreañera”: Música y multiinstrumentista especializada en el acordeón y el piano clásico, disciplina que la llevó a presentarse en el Carnegie Hall de Nueva York antes de incursionar en la música popular con La Nueva Ola de la Cumbia.

Qué esperar de la nueva temporada de La Granja VIP

Con este grupo de 18 participantes, La Granja VIP 2 busca capturar la atención del público combinando el trabajo físico exigente con las tensiones naturales del encierro. La mezcla entre estrellas digitales, íconos de la música y veteranos de la televisión asegura una temporada repleta de alianzas, rivalidades y momentos memorables en la pantalla.