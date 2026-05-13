Resumen

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La Canarinha iniciará su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Marruecos, Haití y Escocia en una fase de grupos que promete emociones desde el arranque del torneo. (Foto: CBF)
La Canarinha iniciará su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Marruecos, Haití y Escocia en una fase de grupos que promete emociones desde el arranque del torneo. (Foto: CBF)
Por Paolo Valdivia

La Selección de Brasil ya conoce su camino en la fase de grupos del Mundial 2026 y la expectativa entre los aficionados crece cada vez más. La pentacampeona del mundo buscará volver a levantar la Copa del Mundo después de más de dos décadas, ahora bajo una nueva generación de estrellas y con la misión de recuperar el protagonismo internacional.

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