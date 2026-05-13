La Selección de Brasil ya conoce su camino en la fase de grupos del Mundial 2026 y la expectativa entre los aficionados crece cada vez más. La pentacampeona del mundo buscará volver a levantar la Copa del Mundo después de más de dos décadas, ahora bajo una nueva generación de estrellas y con la misión de recuperar el protagonismo internacional.

El Mundial 2026 será histórico por varios motivos: contará con 48 selecciones, se jugará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y tendrá un formato renovado que promete más emoción desde la primera jornada. En este escenario, Brasil aparece nuevamente como uno de los grandes favoritos para conquistar el título.

Aquí te contamos cuándo juega Brasil en el Mundial 2026, cuáles serán sus rivales, dónde se disputarán sus partidos y cómo llega la el combinado brasileño a la máxima cita del fútbol mundial.

El calendario de Brasil en el Mundial 2026

La Selección de Brasil integrará el Grupo C del Mundial 2026. Según el calendario oficial difundido por distintos medios deportivos internacionales, el combinado brasileño debutará el sábado 13 de junio ante Marruecos.

Estos son los partidos confirmados de Brasil en la fase de grupos:

Brasil vs Marruecos – Sábado 13 de junio de 2026

– Sábado 13 de junio de 2026 Brasil vs Haití – Viernes 19 de junio de 2026

– Viernes 19 de junio de 2026 Brasil vs Escocia – Miércoles 24 de junio de 2026

Todos los encuentros se disputarán en Estados Unidos, específicamente en ciudades importantes de la Costa Este como Nueva Jersey, Filadelfia y Miami.

Horarios de los partidos de Brasil en el Mundial 2026 para Sudamérica

Los horarios varían dependiendo del país, pero para Perú los encuentros de Brasil quedaron programados de la siguiente manera:

Brasil vs Marruecos

Fecha: sábado 13 de junio

Hora en Perú: 5:00 p.m.

Brasil vs Haití

Fecha: viernes 19 de junio

Hora en Perú: 7:30 p.m.

Escocia vs Brasil

Fecha: miércoles 24 de junio

Hora en Perú: 5:00 p.m.

Estos horarios podrían sufrir modificaciones menores conforme se acerque el torneo, aunque la programación preliminar ya fue difundida por medios especializados y plataformas deportivas internacionales.

Brasil quiere volver a ser campeón del mundo

La última vez que Brasil ganó un Mundial fue en Corea-Japón 2002, cuando derrotó a Alemania en la final con dos goles de Ronaldo Nazário. Desde entonces, la selección brasileña ha vivido constantes procesos de renovación, pero sin poder conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

Ahora, con una plantilla llena de talento joven y jugadores consolidados en las mejores ligas del mundo, Brasil apunta a romper esa sequía histórica. El objetivo es claro: conseguir la sexta estrella y reafirmarse como la selección más ganadora de todos los tiempos.

Con Vinicius Junior y Raphinha en el ataque, Brasil ahora buscará el título mundial una vez más. Recordemos que una de sus jóvenes figuras, Estevao, no podrá estar en la justa por una lesión. Neymar está todavía en veremos por el DT Ancelotti.

Carlo Ancelotti lidera el nuevo proyecto brasileño

Uno de los aspectos que más expectativa genera alrededor de Brasil es la presencia de Carlo Ancelotti como entrenador del equipo nacional. El técnico italiano asumió el reto de devolverle identidad y contundencia a una selección que ha alternado buenas actuaciones con duras eliminaciones en los últimos Mundiales.

La llegada de Ancelotti representa un cambio importante en el estilo de juego brasileño. Su experiencia en clubes como el Real Madrid, Milan, Chelsea y Bayern Múnich lo convierten en uno de los entrenadores más exitosos de la historia moderna del fútbol.

En Brasil existe confianza en que el estratega pueda potenciar a las nuevas figuras del equipo y construir una selección capaz de competir al máximo nivel frente a las grandes potencias europeas.

Así fue el camino de Brasil hacia el Mundial 2026

Brasil aseguró su clasificación al Mundial tras una sólida campaña en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo. El formato de clasificación de Conmebol otorgó seis cupos directos y un repechaje para el séptimo lugar.

La Verdeamarela logró asegurar su presencia en la Copa con anticipación y terminó entre los mejores equipos de Sudamérica. Durante las eliminatorias, consiguió victorias importantes frente a selecciones como Paraguay, Chile y Bolivia.

Aunque tuvo algunos tropiezos ante Argentina y otros rivales directos, Brasil mostró regularidad suficiente para clasificarse sin grandes complicaciones.

¿Cuáles podrían ser los cruces de Brasil en octavos de final?

Si Brasil termina como líder del Grupo C, tendría un camino teóricamente más favorable en las rondas eliminatorias. Sin embargo, el nuevo formato del Mundial 2026 hará que las fases finales sean mucho más exigentes.

El torneo contará con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros lugares.

Esto significa que Brasil podría enfrentarse desde etapas tempranas a selecciones europeas o sudamericanas de gran nivel. Por ello, sumar puntos desde la primera fecha será fundamental para asegurar una posición favorable en el cuadro final.

Brasil llega como uno de los favoritos del Mundial

Históricamente, la Selección de Brasil siempre aparece entre los candidatos al título mundial. Su tradición futbolística, la calidad individual de sus jugadores y la enorme presión mediática convierten cada participación brasileña en un espectáculo global.

Además, el Mundial 2026 representa una oportunidad perfecta para iniciar una nueva era dorada. Con futbolistas jóvenes que ya brillan en Europa y un entrenador experimentado en el banquillo, Brasil sueña nuevamente con conquistar el planeta fútbol.