One Direction , es una de las boybands más conocidas de la industria musical, haciéndose mundialmente popular tras un serie de éxitos globales como “What Makes You Beautiful”, “One Thing” y “Gotta Be You”. La agrupación británica-irlandesa estuvo conformada inicialmente por Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan. En la siguiente nota te contamos qué ha sido de sus vidas tras 14 años del inicio de One Direction y qué hacen actualmente luego de haber separado “temporalmente” en el 2015.

La banda One Direction, integrada por Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Liam Payne.

¿Cuándo se formó One Direction? Esta es la historia de la boyband

One Direction se formó un 23 de julio del 2010 en el programa de talentos “The X Factor”, donde cada uno de sus integrantes Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan audicionaron como solistas, AQUÍ puedes ver una recopilación de sus audiciones. Durante muchos años se creyó que el jurado Simon Cowell fue responsable por la creación de la banda, sin embargo; la jurado Nicole Scherzinger fue quien sugirió que los cinco chicos formaran una boyband.

Formar One Direction llevó a que los jóvenes cantantes convivieran, se conocerían e iniciaran su camino en la competencia. En The X Factor, lograron presentar semana tras semana covers de distintos hits como “Viva la vida”, “Torn”, All you need is love”, “Your Song”, “My life would suck without you”, “Chasing Cars”, “Kids in America”, entre otros éxitos y acumularon una gran fanaticada a nivel nacional. A pesar de ello, quedarían en un tercer puesto en la competencia, mientras Matt Cardle se coronó ganador del concurso. En este LINK , te dejamos una recopilación de la participación de 1D en The X Factor.

A pesar de ello, ya habían causado furor en Reino Unido, esto los impulsaría a continuar con el proyecto musical de One Direction, lo que eventualmente los llevaría a la fama mundial. De la mano de Simon Cowell, quien pagó un contrato discográfico con Syco Music comenzaron su carrera musical con miras a su primer álbum “Up All Night”, con singles como “What Makes You Beautiful”, “One Thing” y “Gotta Be You” que lograron alcanzar primeros puestos en las listas de música y descarga a nivel global.

One Direction y su camino al estrellato

Los 5 cinco integrantes lograron distinguirse de otras boybands gracias a sus personalidades, carisma y particularidades, con lo cual amasaron una gran fanaticada alrededor del mundo, también conocidas como “directioners”. Así lograron hacerse un lugar en la industria musical con una alta competitividad junto a otros artistas como Jonas Brothers, Justin Bieber, Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gómez, Taylor Swift y muchos más. Lograron estar activos 5 años, cerca de los 6, en los cuales lanzaron 5 álbums: Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015). Tras 5 años de carrera musical como una boyband, un 25 de marzo del 2015, Zayn Malik anunció que abandonaría la banda. Ese mismo año, los miembros restantes de One Direction (Niall, Liam, Louis y Harry) sacarían un nuevo álbum estudio, Made in the A.M. y después de presentar una serie de conciertos y entrevistas, en el 2016 anunciaron que se tomarían un descanso para comenzar sus carreras como solistas e ir cada uno por su camino. Los rumores que llegaron a los oídos de los fanáticos era que este descanso duraría 18 meses, sin embargo; los artistas no confirmaron dicho lapso.

¿Qué fue de la vida de los chicos de One Direction?

Comenzado por Harry Styles, es el miembro que más reconocimiento global ha alcanzado. El artista ha logrado lanzar 3 discos en solitario: Harry Styles (2017) que fue un perfecto despegue de su carrera como solista, luego llegaría Fine Line (2019) y su gira mundial Love on Tour y por último, Harry’s House (2022), disco que lo haría acreedor de dos grammys, en las categorías de Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop. Asimismo, también se ha aventurado en el mundo del cine debutando en ‘Dunkirk’ de Christopher Nolan y ‘Don’t Worry, darling’ de Olivia Wilde. Actualmente se encuentra de descanso, muchos fans lo han avistado en las costas de Italia y se cree que está trabajando en nuevos proyectos.

Harry Styles fue uno de los grandes triunfadores en los premios Grammy 2023 (Foto: AFP) / FREDERIC J. BROWN

Otro miembro reconocido en el ámbito musical es el irlandés Niall Horan, quien fue el primero en incursionar como solista con el single This Town en el 2016. Hasta el momento, ha lanzado 3 álbums: Flicker (2017), Heartbreak Weather (2020) y The Show (2023), álbum por el cual se encuentra actualmente de gira. Horan es uno de los miembros más reservados frente a la prensa, por ello no se conoce mucho de su vida privada. Al igual que sus compañeros, el británico Louis Tomlinson sigue inmerso en la escena musical con dos álbums: Walls (2020) y Faith in the future (2022) y el bonus track que fue lanzado un año después. Tomlinson atravesó momentos difíciles a nivel personal tras el fallecimiento de su madre y la posterior muerte de su hermana. Actualmente, el cantante disfruta de la compañía de su familia y su pequeño hijo que hoy en día tiene 8 años, cuando no la pasa en el seno familiar se encuentra de gira.

Niall Horan en Perú: Preventa, precios de entradas y mucho más de su concierto en Lima | Foto: instagram

Louis Tomlinson en Lima. (Fotos: Julio Cabana)

Por otro lado, Liam Payne, quien por muchos era identificado como el líder de la boyband, también se enfocó en la música cambiando el género musical y su estilo y lanzando su primer álbum LP1 en el 2019. Ha tenido distintas colaboraciones pero al momento ningún lanzamiento más. El artista ha pasado por momentos difíciles tras la separación de la boyband, recientemente declaró sobre sus problemas con el alcohol. Asimismo, en el 2023 canceló su gira debido a una infección renal grave, que lo llevó a atravesar un largo tratamiento. Al momento, busca renovarse en la escena musical y pasar tiempo con el hijo que contrajo con la cantante Cheryl Cole.

l. (Foto: Difusión)