One Piece: Cómo leer gratis y en español el episodio 1050

La pelea de Kaido y Luffy llega a su fin en el manga de One Piece y aquí te detallamos cómo leer gratis el capítulo 1050 totalmente en español. Esta historia del personaje que posee siempre su sombrero de paja sigue siendo una de las producciones más leídas por el público a nivel mundial. Conoce todos los detalles a continuación.

DÓNDE LEER ONE PIECE, CAPÍTULO 1059 DEL MANGA

El manga número 1050 de One Piece lo podrás leer de manera gratuita a través de la página oficial de Manga Plus. Esta plataforma se caracteriza por mostrar todos los estrenos de los principales franquicias en el mundo del manga.

CÓMO LEER EL CAPÍTULO 1050 DEL MANGA DE ONE PIECE

Para leer el capítulo 1050 del manga de One Piece de forma oficial, legal, gratuita y en castellano, bastará con acceder a Manga Plus este domingo 5 de junio a las 17:00, horario peninsular de España, y en Perú 10:0 a.m., a través de dispositivos iOS, Android o navegador web.

Manga Plus es un sueño hecho realidad para los amantes del manga y las series tanto de tanto la Weekly Shonen Jump como otras revistas de Shueisha, como la V-Jump, en la que se publica Dragon Ball Super. Este portal es gratuito, cuenta con app en iOS y Android, y ofrece el catálogo completo de todas las series en circulación totalmente gratis.

CUÁNDO SE ESTRENA ONE PIECE EN NETFLIX

Netflix reveló en el 2021 algunos datos importantes a través de su cuenta de Twitter, dando a conocer el nombre que llevará el primer episodio, ‘Romance Dawn’, título que fue utilizado en varias ocasiones en la franquicia. Además, también reveló cuál será el logo de la serie.

La plataforma de streaming mostró detalladamente, en otra publicación, la imagen donde se puede apreciar la calavera con el sombrero de paja, acompañada por el texto “no importa lo difícil o imposible que sea, nunca pierdas de vista tu objetivo”.

Aún se desconoce cuándo se estrenará la serie, aunque se espera que el rodaje empiece durante el 2022, por lo que el casting para los personajes está abierto y el guion está tomando forma en manos de Matt Owens y Steven Maeda.