Orlando Bloom sorprendió a sus seguidores de Instagram tras compartir una foto de 1998 en la que recordó el grave accidente que sufrió hace más de 20 años y que casi le cuesta la vida, una situación que lo llevó a reflexionar y valorar la posibilidad de estar vivo.

El actor, conocido por sus papales en ‘Piratas del Caribe’ y ‘El señor de los anillos’ es un gran aficionado a los deportes, pues en su cuenta de Instagram muestra fotografías montando motos, bicicletas, nadando o practicando tiro con arco.

Sin embargo, hace 20 años sufrió un terrible accidente del que casi no sale con vida, debido a una caída que se produjo cuando saltó a una tubería de desagüe mientras trataba de llegar a una azotea, pero la tubería cayó con él desde una altura de tres pisos.

“Este soy yo con mi corsé ortopédico en 1998, cerca de tres meses después de haber caído tres pisos y haber aplastado mi columna vertebral, escapando de la muerte y la parálisis”, escribió en su publicación en Instagram.

El actor compartió la fotografía para mostrar a sus seguidores su gratitud y su capacidad de superación frente a las adversidades, pues junto a esta fotografía de 1998, adjuntó otras imágenes donde se le puede ver practicando ciclismo con un compañero en carretera.

“Hasta entonces, no apreciaba el valor de la vida y la muerte, que no somos invencibles. Fui a algunos lugares oscuros en mi mente. Pensé que a lo mejor no volvía a caminar”, explicó Bloom a la revista GQ en el 2005.

Ahora, con 44 años, el actor vive uno de los mejores momentos personales tras ser padre de una niña, en agosto del año pasado, con la cantante Katy Perry. Y en el ámbito profesional, tiene pendiente el estreno de la película ‘Needle in a Timesack’, de John Ridley.

