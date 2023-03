“The Mandalorian” se ha convertido en un gran éxito a nivel mundial, no solo por ser la primera serie live action del Universo Cinematográfico de Star Wars, sino también por su interesante trama y la increíble actuación de los personajes principales.

En ese contexto, gracias a su buen recibimiento, la serie ya va por su tercera temporada, la cual fue estrenada el pasado 1 de marzo. Y como es costumbre, días antes tuvo una premiere para su lanzamiento, a la cual asistieron miembros del reparto y del equipo de producción, así como numerosos invitados y fanáticos.

Uno de los más esperados en la alfombra roja, sin duda, fue Pedro Pascal, protagonista de esta ficción en la que interpreta a Din Djarin. El chileno llegó al evento usando un traje que acaparó la mirada de todos, provocando alabanzas y críticas por su look.

Gracias a la información de Fotogramas, se sabe que el outfit estaba construido principalmente con piezas de Acne Studios. Un cárdigan marrón coñac de punto waffle (desabotonado, ajustado y hasta la cintura) y un pantalón de pierna ancha color rojo cereza fueron los dos elementos principales del atuendo. Los acompañaban una camiseta gris sin mangas de Hanes; y unas botas Chelsea de piel negra, de Adieu Shoes. La estilista que diseñó el vestuario es Julie Ragolia.

A pesar de la controversia que causó su look, es seguro que Pascal seguirá sorprendiendo con prendas vanguardistas en los próximos eventos, ya que aprovecha que su carrera pasa por su mejor momento, protagonizando también la serie de HBO Max, “The Last Of Us”.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TERCERA TEMPORADA DE “THE MANDALORIAN”?

La sinopsis oficial de la tercera entrega de la serie dice lo siguiente: “Los viajes de los mandalorianos por la galaxia de Star Wars continúan. Din Djarin, antaño un cazarrecompensas solitario, se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El mandaloriano se cruzará con viejos aliados y hará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos”.