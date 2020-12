Uno de los proyectos más esperados por los fans de Disney -sobretodo de aquellos nacidos en los 90- era el reboot de la serie Lizzie McGuire (2001), que vería la luz a través de la plataforma de streaming Disney + y que además había logrado reunir a los mismos protagonistas de la exitosa serie juvenil y a su productora en aquel entonces, Terri Minsky. Sin embargo, esta tarde la misma Hilary Duff se encargó de anunciar que el proyecto ya no se realizaría, a pesar de su esfuerzo por sacarlo adelante.

La cronología va así: en agosto del año pasado, Disney anunciaba el reboot oficialmente, con Hilary Duff como protagonista en la D23 Expo 2019. En noviembre de ese mismo año, empezarían las grabaciones, y además se confirmaría que la serie también traería de regreso al actor Adam Lamberg, en su querido papel como Gordo, el mejor amigo de Lizzie.

En enero, Disney anunciaría que Terri Minsky no iba más como productora, pues sus ideas para el guión no estaban del todo aliadas a las de la compañía. Aunque causó sorpresa, no se habló más al respecto y todo iba bien hasta que inició la pandemia. Las grabaciones tuvieron que parar y solo hasta mayo de este año se supo que el equipo se reunió un par de veces para lecturas virtuales.

Hoy por la tarde, ha sido Hilary Duff quien ha anunciado la cancelación del proyecto, con un mensaje en el que expresa su pesar y tristeza. “He sido tan honrada de tener al personaje de Lizzie en mi vida. Ella ha tenido un impacto duradero en muchos, incluida yo. Ver la fidelidad de los fans y su amor por ella hasta ahora significa mucho para mí. Sé que los esfuerzos y conversaciones se han llevado a todos lados tratando de que el reboot funcione, pero tristemente y a pesar de los mejores esfuerzos de todos, no sucederá”, declaró.

Luego de ello, distintos seguidores y medios han especulado que la decisión final se habría tomado luego de que el personaje continuara siendo muy adulto para plataforma, que buscaba una serie familiar. Esto, se respalda en el hecho de que tanto Minsky y Duff defendían la idea de que se debía presentar a una Lizzie más madura, en lugar de una adolescente en el cuerpo de una adulta.

Aunque el proyecto ha quedado cancelado, se sabe que al menos un par de episodios si lograron ser completados de la mano con Minsky, por lo que algunos fans esperan que la serie -tal vez- pueda ver la luz por medio de otra plataforma. “Estoy muy triste, pero prometo a todos que intenté lo mejor y las estrellas no se alinearon. Hey, esto es de lo que 2020 está hecho”, concluyó la actriz.

