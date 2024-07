Por qué Marcelo Bielsa afirma que se le “ha quitado el fútbol a los pobres”

Marcelo Bielsa es uno de los entrenadores de fútbol que la mayoría admira, ya sea por su estilo de juego o por su pensamiento que a veces suele generar polémica. Y es que, previo al partido contra Brasil por los cuartos de final de la Copa América 2024, el estraga de la selección uruguaya reflexionó sobre el presente del balompié de élite que prima en Europa y no se asemeja al deporte popular que tuvo como inicios en Sudamérica. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ MARCELO BIELSA AFIRMA QUE LOS POBRES YA NO TIENEN OPORTUNIDAD EN EL FÚTBOL?

Durante una rueda de prensa previo al partido contra la selección brasileña que da el pase a la semifinal de la Copa América, Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, se pronunció sobre la actualidad del fútbol sudamericano. El argentino resaltó la falta de oportunidades que tienen los “pobres” para poder presenciar de este deporte que es muy popular en el mundo.

“El fútbol es propiedad popular. Los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad, no disponen de dinero para comprar la felicidad. Ese fútbol, que era gratuito, y que es una de las pocas cosas que los más pobres mantenían, ya no lo tienen más. Qué lástima que lo tenga que decir yo, porque me va a traer nada más que críticas”, dijo al inicio.

Asimismo, el “Loco” se atrevió a mencionar a algunos jugadores que fueron estrellas sudamericanas y que en su momento no tuvieron la posibilidad de disfrutar de su propia liga nacional. “Si usted recuerda la formación de Sao Paulo, con un entrenador monumental, y una formación de todos los jugadores de selección brasileña jugando en el fútbol local, fíjese en lo que le ha pasado al pobre fútbol sudamericano…”, sostuvo.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO VER EL PARTIDO ENTRE URUGUAY VS. COLOMBIA?

Fecha : Miércoles 10 de julio

: Miércoles 10 de julio Hora : 18:00 (CDMX); 19:00 (Colombia); 20:00 (ET USA y Venezuela); 21:00 (Argentina, Brasil y Uruguay)

: 18:00 (CDMX); 19:00 (Colombia); 20:00 (ET USA y Venezuela); 21:00 (Argentina, Brasil y Uruguay) Estadio: Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte

¿CUÁL ES LA PROBABLE ALINEACIÓN DE URUGUAY VS. COLOMBIA?

Alineación de Uruguay : Sergio Rochet; Guillermo Varela, José María Giménez, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz; Maximiliano Araujo, Facundo Pellestrini y Darwin Núñez. DT : Marcelo Bielsa.



: Sergio Rochet; Guillermo Varela, José María Giménez, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz; Maximiliano Araujo, Facundo Pellestrini y Darwin Núñez. : Marcelo Bielsa. Alineacion de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Mateus Uribe, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.