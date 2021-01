En las últimas semanas, desde que a principios de enero se confirmó la llegada al Perú de la nueva variante del coronavirus y después de que el Minsa anunciara que el país ya está en una segunda ola de contagios por COVID-19, la búsqueda de oxígeno medicinal por parte de personas con familiares afectados por el virus se ha convertido nuevamente en una constante.

Y es que el oxígeno medicinal es una mezcla de gases que hace posible la vida en aquellos pacientes con serios problemas respiratorios, ya sea por el propio coronavirus o por otro tipo de enfermedad. Este tipo de oxígeno se utiliza - como ya lo hemos dicho - en casos de deficiencia respiratoria, pero también en resucitación, anestesia, en terapia hiperbárica y en el tratamiento de quemaduras respiratorias, etc.

¿Por qué es importante el oxígeno medicinal en la lucha contra el COVID-19?

Leslie Soto, médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, indicó a El Comercio que el oxígeno medicinal es fundamental en el tratamiento de la enfermedad, porque va a permitir que un paciente pueda seguir con vida para que su organismo luche contra el COVID-19.

“Luego de un año en el cual ya conocemos muchas cosas del COVID-19, cómo se transmite, dónde aparece o cómo se difundió, y sabemos que no hay fármaco que nos pueda ayudar con la cura, también sabemos que en la segunda parte de la enfermedad, donde hay una reacción inflamatoria comienza a bajar la saturación de oxígeno. El oxígeno sí es fundamental en el tratamiento de esta enfermedad, va a permitir que el paciente pueda seguir vivo para que su organismo luche finalmente contra el COVID-19″, explicó el doctor Soto.

“En la segunda etapa, al haber esta inflamación en el cuerpo, el oxígeno comienza a tener dificultad para pasar por la inflamación a nivel de la vía respiratoria, y llega a un punto de inflamación en que ya el oxígeno del ambiente no es suficiente y se debe colocar oxígeno con fuerza. Para eso están los ventiladores mecánicos o el oxígeno medicinal. Es fundamental para las personas complicadas con COVID-19 y debe estar presente en todo hospital como parte del tratamiento para aquella persona que comienza a saturar menos de 92″, añadió.

¿Por qué existe escasez de oxígeno medicinal?

“Inicialmente, en los hospitales siempre se requirió mayor cantidad de oxígeno. No había presupuesto para que lo instalen. Sin embargo, con esta enfermedad inflamatoria que requiere mucha cantidad de oxígeno, no hay el suministro completo. Un punto de oxígeno es aquel que no lo pones en el balón sino está empotrado en la pared y viene de una central. El paciente que va a esa cama ya tiene oxígeno para él”, remarcó.

Agregó que con la coyuntura de la pandemia, los hospitales han aprovechado para poner puntos de oxígeno y no estar cambiando balones constantemente. Sin embargo, admitió que en la actualidad se va a requerir una mayor cantidad de balones de oxígeno debido al incremento en el número de pacientes afectados por el COVID-19.

Según informó el Minsa, hasta la noche del miércoles 20 de enero el número total de contagios por coronavirus en el país ascendió a 1.082.907, después de que se registraran 4.232 nuevos contagios. Asimismo, dio a conocer que el acumulado de fallecidos por dicha enfermedad se elevó a 39.274 desde el inicio de la pandemia.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

“Minsa podría proponer a la ONPE que las elecciones sean en dos días”, señaló exministro Salinas