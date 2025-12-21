A solo pocas horas de celebrarse la Navidad 2025, una de las festividades religiosas más esperadas en el mundo, donde familias y amigos se reúnen para compartir una mágica cena. Por lo general, estas fechas son aprovechadas para mostrar agradecimiento a los seres queridos, ya sea a través de regalos, mensajes, frases o hasta tarjetas navideñas, con el objetivo de hacerlos sentir especiales. Precisamente, existen una variedad de ideas para realizar estas tarjetas a mano con un emotivo mensaje dentro y obsequiarlas durante estas celebraciones de fin de año. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

TARJETAS NAVIDEÑAS PARA REGALAR EN ESTA NAVIDAD 2025

Tradicionalmente, las tarjetas navideñas son un símbolo de amor y consideración hacia un ser querido, en las que escribes emotivas palabras desde el corazón y con mucho cariño, transmitiendo buenos deseos para su vida. Así, en caso de que estén pensando en realizar estas postales de Navidad, pues existen varias plataformas digitales que enseñan a realizarlas a mano. Entre las principales novedades de estas manualidades destacan las elaboradas con papeles reciclados, botones, tejidos y bordados, entre otros materiales, ideales para obsequiar en estas fiestas de fin de año. A continuación, la plataforma de América TV compartió una serie de ejemplos:

Tarjetas de Navidad con doodles, pictogramas y dibujos para colorear

Tarjetas navideñas con tejidos y bordados

Tarjetas navideñas con papeles reciclados

Tarjetas de Navidad con papel enrollado

Tarjetas de Navidad con botones

Tarjetas navideñas con figuras en relieve

Tarjetas de Navidad en sobres especiales

Tarjetas navideñas con acuarelas

Tarjetas navideñas realizadas con temperas por niños pequeños

Tarjetas navideñas con memes e imágenes graciosas.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE LA NAVIDAD?

En medio de las celebraciones navideñas, muchas personas recuerdan y celebran, cada 25 de diciembre desde el siglo IV, el nacimiento del niño Jesús, lo que marca el inicio de la era cristiana y la esperanza de salvación. No obstante, sobre el nacimiento del Hijo de Dios, la docente de la Universidad de Tennessee y experta en cristianismo primitivo, Christine Shepardson, señaló que hasta la fecha no se conocen detalles exactos. De hecho, en los Evangelios de Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento coinciden que Jesucristo nació en Belén. Por otro lado, ciertas teorías sostienen que la celebración del 25 de diciembre se vincula con antiguas celebraciones paganas asociadas al solsticio de invierno, como la festividad romana del ‘Sol Invictus’ (Sol Invencible).

Por su parte, países como Georgia, Rusia, Bielorrusia y otros de Europa del este festejan el 7 de enero, debido al antiguo calendario juliano que tiene un retraso de 13 días. Así, según explicó el docente de literatura y cultura estadounidense en la Universidad de East Anglia, Thomas Ruys Smith, la Navidad en la Edad Media no tenía buena reputación en la sociedad, pues era considerada una celebración callejera llena de alcohol, comida y descontrol. Sin embargo, el experto sostuvo que no fue hasta finales del siglo XIX, en Alemania, que esta festividad religiosa adquirió un carácter más venerable, con la incorporación de los árboles navideños, el intercambio de regalos y un enfoque más familiar, tradiciones que posteriormente se expandieron a Gran Bretaña y Estados Unidos.