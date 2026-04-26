El 1 de mayo constituye una de las efemérides más importantes del calendario a nivel global, y porque representa y rememora la jornada más sangrienta que experimentó Estados Unidos hace más de 10 décadas. La conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores o simplemente Día del Trabajo, se lleva a cabo en algunos países, incluido Perú, por ejemplo, y tradicionalmente viene acompañada de un día de descanso remunerado que permite el goce de los empleados y la reivindicación de sus derechos. Al respecto, ahora te compartimos un listado integrado por aquellas 49 frases que puedes enviar para terminar festejándolo desde donde te encuentres este primer jueves del quinto mes del año.

LAS 49 FRASES QUE PUEDES ENVIAR PARA CELEBRAR EL DÍA DEL TRABAJO ESTE 1 DE MAYO

Con el inicio del quinto mes del año, países como Perú conmemoran un Día del Trabajo que evoca lo sucedido tras la revuelta de Haymarket ocurrida hace 140 años, y mediante el cual se calendariza el otorgamiento de hasta jornada libre remunerada.

A propósito de lo que representan los ‘Mártires de Chicago’ para millones de trabajadores y obreros, te compartimos a continuación un listado donde figuran casi 50 frases cortas a partir de las cuales incluso puedes fomentar mejora de clima laboral si estás a cargo de varios empleados u obreros:

El trabajo dignifica, pero el descanso también lo hace. ¡Feliz Día del Trabajo!

Hoy celebramos a los que con esfuerzo diario hacen posible el progreso. ¡Feliz Día del Trabajo!

El sudor de los trabajadores es el que construye el futuro. ¡Gracias por tu esfuerzo diario!

Los logros de cada trabajador son la base del éxito de todos. ¡Feliz Día del Trabajador!

Que este día sea un homenaje a todos los que con su esfuerzo nos hacen mejores. ¡Feliz Día del Trabajo!

En el trabajo se demuestra la pasión por lo que hacemos. ¡Celebra tu esfuerzo hoy!

A quienes transforman su dedicación en éxito, les celebramos hoy. ¡Feliz Día del Trabajador!

Trabajar es un arte, y los trabajadores son los verdaderos artistas. ¡Feliz Labor Day!

Este Día del Trabajador es para ti, que con tu esfuerzo haces crecer el mundo

El trabajo en equipo y el esfuerzo individual son el motor de nuestra sociedad. ¡Feliz Día del Trabajo!

Feliz Día del Trabajo a quienes hacen que el mundo siga girando con su esfuerzo y dedicación

Hoy celebramos a los trabajadores de todas partes. Gracias por tu contribución y esfuerzo constante

El esfuerzo colectivo es lo que nos hace grandes. Gracias por ser parte de nuestro viaje. ¡Feliz Día del Trabajo!

El trabajo que haces marca la diferencia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad

En este Día del Trabajo, te agradecemos por ser un cliente leal y por apoyar nuestro negocio

Tus esfuerzos y dedicación son la base de nuestro éxito. ¡Feliz 1 de mayo!

Un agradecimiento especial a quienes trabajan arduamente para hacer del mundo un lugar mejor. ¡Feliz Día del Trabajo!

El trabajo es el pilar de la sociedad. Gracias por ser un cliente valioso. ¡Feliz Día del Trabajo!

El esfuerzo y la pasión son los motores del cambio. Gracias por ser parte de nuestra comunidad

Celebramos a los trabajadores que hacen posible nuestro éxito. ¡Feliz Día del Trabajo!

El Día del Trabajo es para todos los que trabajan con pasión y dedicación. ¡Gracias por ser un cliente especial!

El trabajo duro es el puente entre los sueños y la realidad. Gracias por ser parte de nuestro viaje

En este Día del Trabajo, agradecemos a nuestros clientes por su apoyo inquebrantable

Gracias por elegirnos y confiar en nuestro trabajo. ¡Feliz Día del Trabajo!

Tu lealtad es el mayor reconocimiento a nuestro esfuerzo. Gracias por estar con nosotros

Agradecemos tu confianza y dedicación. ¡Feliz Día del Trabajo!

Tu apoyo nos motiva a seguir mejorando. ¡Gracias y feliz Día del Trabajo!

En este Día del Trabajo, queremos agradecerte por ser parte de nuestra familia

Trabajamos duro para ofrecerte lo mejor. Gracias por tu confianza y apoyo

Tu satisfacción es nuestra mayor recompensa. ¡Feliz Día del Trabajo!

Gracias por elegirnos y por ser parte de nuestro éxito

Tu confianza en nuestro trabajo nos inspira a dar lo mejor. ¡Gracias!

Agradecemos tu apoyo y esperamos seguir creciendo juntos. ¡Feliz Día del Trabajo!

Gracias por ser un cliente fiel. ¡Feliz Día del Trabajo!

En este Día del Trabajo, celebramos a nuestros clientes por ser parte de nuestra historia

Agradecemos tu preferencia y estamos comprometidos a seguir ofreciendo lo mejor

Tu lealtad nos inspira a seguir trabajando con pasión. ¡Feliz Día del Trabajo!

Gracias por confiar en nosotros y permitirnos ser parte de tu vida

En este Día del Trabajo, queremos agradecerte por tu apoyo incondicional

Tu satisfacción es nuestra prioridad. ¡Gracias por ser parte de nuestra familia!

Agradecemos tu confianza y trabajaremos para seguir mereciéndola. ¡Feliz Día del Trabajo!

Tu lealtad es lo que nos impulsa a seguir adelante. ¡Gracias!

Gracias por elegirnos y confiar en nosotros. ¡Feliz Día del Trabajo!

Tu apoyo nos permite seguir creciendo y mejorando. ¡Gracias!

Gracias por ser parte de nuestro éxito. ¡Feliz Día del Trabajo!

Tu confianza es el motor que nos impulsa a trabajar más duro. ¡Gracias!

Gracias por ser un cliente valioso. ¡Feliz Día del Trabajo!

En este Día del Trabajo, queremos agradecerte por ser parte de nuestro viaje

El trabajo que hacemos hoy es el legado que dejamos para mañana

Gracias por elegirnos para acompañarlos en su camino hacia el éxito. ¡Feliz Día del Trabajo!

Históricamente, el inicio de cada quinto mes del año representa conmemoración del denominado Día del Trabajo o Trabajador o también Día Internacional de los Trabajadores, cuya tradición trasciende fronteras e incluso es celebrado por países situados en América del Sur, pero particularmente no califica como feriado el 1 de mayo en este territorio norteamericano.

Bajo la denominación de Labor Day, Estados Unidos es la nación norteamericana que no conmemora la efemérides en la emblemática fecha, sino más bien prácticamente 4 meses después por razones que según el Departamento de Trabajo, pretenden reconocer y valorar anualmente los logros sociales y económicos de sus empleados u obreros a nivel nacional.

El relato de la historia precisa que antes de que fuera un feriado federal, el Día del Trabajo en territorio presidido por Donald Trump, era reconocido por activistas laborales y estados individuales gracias a que entre 1885 y 1886 se aprobaron ordenanzas municipales relacionadas a las funciones llevadas a cabo por la ciudadanía, y con ello empezó a desarrollarse una organización que permita asegurar la legislación estatal.

ESTE ES EL ORIGEN DEL DÍA DEL TRABAJO CONMEMORADO CADA 1 DE MAYO

Más que un día de festejo propio de una celebración que implica alegría, el Día del Trabajador de cada 1 de mayo pretende visibilizar anualmente la lucha incansable por hacer respetar los derechos de cada persona que ejerce una función laboral, y que prevalezcan los mismos ante cualquier instancia.

La mencionada efemérides surgió como idea durante celebración del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional que se llevó a cabo en París (1889), y para homenajear y rendir tributo a los denominados ‘Mártires de Chicago’.

Si bien no es un evento conmemorativo celebrado universalmente por todos los países cada Primero de Mayo, lo cierto es que el trágico origen del Día del Trabajo ha quedado marcado en la historia laboral debido al enjuiciamiento de 8 obreros de la fábrica McCormick apellidados Spies, Parsons, Engel, Fischer, Neebe, Lingg, Fielden y Schwab.

Durante varios días de abril e inicios de mayo de 1886, los obreros de la manufactura estadounidense organizaron una huelga donde reclamaban mejoras en las condiciones salariales y laborales relacionadas principalmente a la extensión de la jornada de trabajo estadounidense hasta por 18 horas.

Puntualmente, el 1 de mayo de aquel año, las protestas se acrecentaron, y la oposición empresarial tuvo que recurrir a la violencia para acallar la incomodidad de los trabajadores por la negativa de los dueños de la fábrica ante sus reclamos.

Lamentablemente, la situación dejó la muerte de numerosos trabajadores, heridos también, y se prolongó hasta el 4 de mayo, día en el que se produjo el históricamente conocido “Atentado de Haymarket”.

Treinta y tres años después, y a raíz de lo sucedido en Chicago, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó medidas en su primera conferencia, y aprobó la regulación universal de la jornada de 8 horas y la semana de 48 horas que actualmente rige en varios países.