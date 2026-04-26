Por Redacción EC

El 1 de mayo constituye una de las efemérides más importantes del calendario a nivel global, y porque representa y rememora la jornada más sangrienta que experimentó Estados Unidos hace más de 10 décadas. La conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores o simplemente Día del Trabajo, se lleva a cabo en algunos países, incluido Perú, por ejemplo, y tradicionalmente viene acompañada de un día de descanso remunerado que permite el goce de los empleados y la reivindicación de sus derechos. Al respecto, ahora te compartimos un listado integrado por aquellas 49 frases que puedes enviar para terminar festejándolo desde donde te encuentres este primer jueves del quinto mes del año.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.