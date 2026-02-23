A falta de pocas semanas para el inicio de las clases, los padres se encuentran – nuevamente - en la encrucijada de qué enviar de lonchera a sus hijos, considerando que en muchas escuelas existen lineamientos para que estos sean saludables, que aporten energía y mejoren la concentración. En ese escenario, el pescado se posiciona como una de las proteínas más completas y accesibles para fortalecer la alimentación escolar.

De acuerdo con diversos especialistas, incluir pescado en la dieta diaria no solo contribuye al desarrollo físico de los niños, sino también al rendimiento cognitivo. Especies como la anchoveta, el jurel y el bonito contienen omega 3, proteínas de alta calidad, hierro y vitamina D, nutrientes esenciales en etapa escolar.

“El omega 3 es clave para la memoria y la concentración. Incorporar pescado en la lonchera escolar nutritiva puede ayudar a mejorar el desempeño académico y fortalecer el sistema inmune”, señala Camilo Peirano, gerente general de Superfish. Agrega que, además, el consumo de pescado nacional apoya a miles de pescadores artesanales y fortalece la seguridad alimentaria del país.

Entonces, ¿por qué incluir pescado en la lonchera escolar?

Mejora la concentración gracias al omega 3. Aporta proteínas que mantienen la energía durante la jornada. Es una opción más saludable frente a embutidos y ultraprocesados. Puede ser accesible si se eligen especies de temporada.

Según datos del Ministerio de la Producción, el consumo de productos hidrobiológicos en Perú alcanza los 18.4 kg per cápita, aún por debajo de otros países pesqueros.

En ese sentido, Camilo Peirano brinda 5 ideas de loncheras saludables que puedes preparar con pescado como ingrediente principal:

Hamburguesas caseras de jurel o bonito: Una alternativa nutritiva frente a embutidos. Pueden prepararse al horno y acompañarse con pan integral.

Una alternativa nutritiva frente a embutidos. Pueden prepararse al horno y acompañarse con pan integral. Tortilla de anchoveta desmenuzada: Rica en calcio y omega 3. Ideal para enviar en porciones pequeñas junto con fruta.

Rica en calcio y omega 3. Ideal para enviar en porciones pequeñas junto con fruta. Sánguche de bonito con palta: Una combinación práctica y balanceada para el regreso a clases.

Una combinación práctica y balanceada para el regreso a clases. Nuggets caseros de pescado al horno: Hechos con jurel o caballa, son una versión más saludable que los industrializados.

Hechos con jurel o caballa, son una versión más saludable que los industrializados. Wrap integral con pescado a la plancha: Ligero, fácil de transportar y perfecto para adolescentes.

“Incorporar pescado en la alimentación escolar no solo es una decisión nutricional inteligente, sino también una forma concreta de apoyar a nuestras comunidades pesqueras”, añade Peirano.

En este regreso a clases, apostar por loncheras escolares saludables con pescado puede ser una decisión simple, pero poderosa, para mejorar la concentración, la energía y el bienestar de los estudiantes.

