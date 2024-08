Una nueva y explosiva filtración ha puesto en jaque al régimen de Nicolás Maduro. Según rumores que circulan en la red, el colectivo hacktivista Anonymous podría haber expuesto todas las cuentas bancarias del mandatario venezolano. ¿Qué es lo que se sabe sobre el tema? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber.

¿ANONYMUS EXPUSO TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS DE NICOLÁS MADURO?

El colectivo Anonymous ha lanzado una serie de ataques cibernéticos contra el gobierno de Nicolás Maduro, revelando información delicada sobre sus finanzas personales. En su último hackeo, el grupo evidenció la existencia de múltiples cuentas bancarias vinculadas al presidente venezolano en varios países, incluidos Miami, Suiza, Hong Kong, Chipre y Turquía. Esta acción no solo expuso la corrupción en el manejo de fondos por parte del gobierno de Maduro, sino que también mostró la capacidad del colectivo para rastrear y divulgar información financiera crítica.

Anonymous ha utilizado estas revelaciones como parte de su guerra cibernética contra el régimen de Maduro, instando a la comunidad internacional a rechazar su reelección y apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la democracia. En sus publicaciones, el grupo declaró su intención de continuar vaciando estas cuentas y afectando las operaciones del gobierno venezolano, demostrando que están comprometidos a seguir exponiendo cualquier actividad ilícita del mandatario.

ESTOS SON LOS 8 PASOS PARA SABER SI UN ACTA DE ESCRUTINIO DE LAS ELECCIONES 2024 EN VENEZUELA SON AUTÉNTICAS

A continuación, puedes verificar si el acta de escrutinio es original siguiendo estos pasos, según CNN:

1) Debe revisarse la autenticidad del “hash” y la firma digital del acta.

Hash

Código alfanumérico

de la parte superior

Firma digital

Código numérico debajo

del acta de escrutinio

2) Se debe verificar si hay inconsistencias en el número de votantes en cinco lugares, en todos debe coincidir

Actas de votación

Actas de escrutinio

Actas de inicialización

Actas de verificación ciudadana

Cuadernos de votación

3) Verificar inconsistencias entre la información impresa en las actas y el QR

En caso de que no se pueda leer el código QR o haya diferencias entre ambos, se le da más importancia a los resultados escritos en el acta

4) Verificar la identidad de los miembros de mesa que firman cada acta. Las actas se firman en la pantalla de la máquina del centro de votación

5) Verificar la identidad de los testigos que firman el acta de verificación ciudadana. Comprobar si estos testigos guardaron imagen fotográfica del acta.

6) Comparar las actas de verificación ciudadana con las actas de escrutinio. Todo debe coincidir. En caso de discrepancias, auditar los comprobantes de voto con las actas de cierre y las actas de verificación ciudadana.

7) Redes sociales. Hay infinidad de videos donde se lee el resultado del acta. Se puede establecer a qué centro y mesa corresponden para añadir una nueva fase de verificación ciudadana.

8) Realizar la auditoría de telecomunicaciones y la auditoría de verificación ciudadana a la brevedad posible. Esta última auditoría debe aumentarse a la muestra aleatoria de 1% de las máquinas para comprobar su funcionamiento

LA TRISTE REACCIÓN DE MILES DE VENEZOLANOS TRAS SABER QUE NICOLÁS MADURO FUE ELEGIDO NUEVAMENTE PRESIDENTE DE SU PAÍS

A través de un video publicado en RPP, se puede observar a venezolanos de toda edad, que se encuentran en diferentes países del mundo, llorando y acongojados por los resultados en las elecciones de su país.

Recordemos que hay muchos presidentes del mundo que han exigido mayor transparencia en el proceso, e incluso algunos han rechazado e invalidado el triunfo electoral de Maduro.

¿QUÉ DIJERON LOS VENEZOLANOS QUE VIVEN EN ARGENTINA ANTES DE LAS ELECCIONES?

En la previa de las elecciones del último domingo, muchos de los jóvenes venezolanos que viven en Argentina se habían mostrado felices por el posible cambio positivo que podría tener su país, aunque también aseguraron estar satisfechos con sus vidas actuales y no saben si extrañan las cosas que dejaron atrás.

“Yo estoy armando mi vida acá (en Argentina). Me siento cómoda”, sostuvo Aurora Morote, de 22 años; mientras que Alejandro Quinteros, de 24 años, comenta lo siguiente: “(¿Regresar a Venezuela?) Es difícil. Capaz extraño algo que no sé si existe más”.

En esta misma línea, Dariés Padrón, de 34 años, argumenta lo siguiente: “Parte de todas las amistades (que tenía en Venezuela) se fueron también. Entonces siento que si volvería, no hay eso que existía cuando me vine, por lo cual no siento como un sentimiento de extrañar”.

Por otro lado, también hubo entrevistados venezolanos que, si bien no contemplan volver a país, no descartaron por completo la idea de un eventual retorno.

“Varios de mis amigos me preguntan: ‘¿Si Maduro sale, te vas?’ No, no me iría. Por ahora no, no está en mis planes”, comenta Allan Osmán, de 39 años. “Si es por trabajo, ir a trabajar y volver, sí. No estaría viviendo (allá en Venezuela). Me siento en Argentina. De aquí en 20 años, nadie sabe”, sostuvo Santiago Díaz, de 23 años.

Asimismo, también hubo un joven que explicó que le gusta conocer nuevas cosas en el extranjero, pero esto no significa que se olvida de sus raíces. Debido a esto, aseguró que le gustaría poder desarrollarse también en la tierra que lo vio nacer. “Sin lugar a dudas, tendría una base en Venezuela. O sea me encantaría estar ahí e ir constantemente. Hacer cosas en Venezuela. Invertir en mi país y trabajar por mi país. Me encantaría”, comentó León Febres-Cordero, de 34 años.