La continuidad del servicio de agua potable es vital para el desarrollo de las actividades diarias en el hogar y los negocios. Sin embargo, para garantizar que el sistema funcione correctamente, es necesario realizar mantenimientos preventivos. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado una nueva suspensión temporal del suministro para este martes 5 de mayo.

Esta medida afectará a sectores específicos de cuatro distritos clave en la capital: San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Chaclacayo y Santa Anita. La interrupción, que en algunos casos superará las 10 horas consecutivas, busca optimizar la infraestructura hídrica y asegurar la calidad del servicio para los próximos meses.

Zonas afectadas por el corte de agua este martes 5 de mayo

La Victoria - Horario: 10:00 a. m. a 10:00 p. m. (12 horas)

Urbanización Carmen Alto

Urbanización Cercado

Cooperativa Diciembre 25

Cooperativa Tradiciones Peruanas

Urbanización Tres Marías

Rímac - Horario: 12:00 m. a 8:00 p. m. (8 horas)

Urbanización A.H. Castilla

Morón de la Colmena

A. H. Los Jardines del Rimac

Los Andes

Ate - Horario: 8:00 a. m. a 8:00 p. m. (12 horas)

Urbanización Huaycán - Zona N

Asociación San Martín de Porres - Huaycán Zona N

Santa Anita - Horario: 6:24 a. m. a 2:30 p. m.

Urbanización Cooperativa Tayacaja, Segunda Etapa

¿Por qué Sedapal programó un corte de agua este 5 de mayo?

Muchas veces, los usuarios se preguntan por qué son necesarias estas interrupciones que alteran la rutina familiar. Según el comunicado oficial, el corte responde a labores de limpieza de reservorios y empalmes en la red de distribución.

La limpieza de reservorios es un proceso técnico fundamental para eliminar sedimentos y garantizar que el agua que llega a los grifos sea apta para el consumo humano. Por otro lado, los empalmes son necesarios para integrar nuevas tuberías o reparar tramos antiguos, mejorando la presión y evitando futuras fugas de gran magnitud. Aunque la suspensión genera inconvenientes temporales, estas actividades programadas previenen cortes imprevistos por colapsos de tuberías.

¿Cómo prepararse para un corte de agua prolongado?

Pasar más de 10 horas sin agua potable requiere de una planificación mínima para evitar el caos doméstico. Aquí te brindamos algunas recomendaciones prácticas:

Almacenamiento estratégico: No esperes a última hora. Llena tus recipientes, baldes o tanques la noche anterior o temprano en la mañana. Recuerda que el agua almacenada debe estar bien tapada para evitar la proliferación de mosquitos como el Aedes aegypti (transmisor del dengue). Cálculo de consumo: Una persona promedio utiliza aproximadamente 20 litros de agua para necesidades básicas (higiene y alimentación) en un periodo de 10 horas. Multiplica esto por el número de integrantes de tu familia. Prioriza el uso: Durante el corte, evita lavar ropa, regar jardines o realizar limpiezas profundas en el hogar. Reserva el agua exclusivamente para la cocina y el aseo personal indispensable. Cuidado de los electrodomésticos: Si tienes terma eléctrica o lavadora, asegúrate de apagarlas o desconectarlas. Al regresar el servicio, el agua suele venir con aire o con una presión inestable que podría dañar las válvulas de estos equipos.

¿Qué hacer si el agua no regresa en el horario programado?

Sedapal ha indicado que el restablecimiento del servicio es gradual. Esto significa que el agua no llegará con la misma presión a todas las casas al mismo tiempo. Las zonas más altas o alejadas de los reservorios suelen tardar un poco más en recuperar el flujo normal.

Si pasadas un par de horas del horario fijado sigues sin servicio, puedes contactarte con Aquafono (317-8000) o escribir a las redes oficiales de Sedapal en Facebook y X (antes Twitter). Es importante tener a la mano tu número de suministro para que la atención sea más rápida.