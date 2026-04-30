Por Redacción EC

Hoy el Perú afronta un otoño que a nivel nacional evidencia diversos climas, y en Lima los ciudadanos aún experimentando altas temperaturas. Con respecto a dicha temporada estacional, hoy llama la atención lo que refiere la Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), y mediante comunicado oficial a partir del cual revela los detalles acerca de la ocurrencia de fenómeno cuyo desarrollo e intensidad tiende a generar alarma entre la población. Conoce los detalles entorno a lo débil o moderado que puede terminar resultando, y hacia los venideros meses tomando en cuenta la actual fase de calentamiento del mar frente a la costa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.