Hoy el Perú afronta un otoño que a nivel nacional evidencia diversos climas, y en Lima los ciudadanos aún experimentando altas temperaturas. Con respecto a dicha temporada estacional, hoy llama la atención lo que refiere la Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), y mediante comunicado oficial a partir del cual revela los detalles acerca de la ocurrencia de fenómeno cuyo desarrollo e intensidad tiende a generar alarma entre la población. Conoce los detalles entorno a lo débil o moderado que puede terminar resultando, y hacia los venideros meses tomando en cuenta la actual fase de calentamiento del mar frente a la costa.

ENFEN EMITE COMUNICADO ACERCA DE “EL NIÑO” Y REVELANDO SI SERÁ DÉBIL O MODERADO EN PERÚ

Hoy los peruanos experimentan variabilidad climática tras la culminación del verano 2026, y un desarrollo del otoño que trae consigo información detallada entorno a la ocurrencia de “El Niño”.

Mediante comunicado oficial, hoy la Comisión Encargada del ENFEN revela que “con base en la información científica disponible”, por el momento queda descartada la manifestación de dicho fenómeno, y más bien entre los meses de mayo y junio pasará a evidenciarse, pero de manera moderada.

“En el Pacífico ecuatorial central (región de influencia global y con influencia en el clima de los Andes del centro y sur del Perú) las condiciones se encuentran en el rango neutral, aunque con una tendencia de calentamiento”, remarca ENFEN a través de nota de prensa donde además puntualiza que los impactos entorno a “El Niño” en Perú, podrían terminar extendiéndose hasta enero de 2027.

A propósito del tema, Luis Vásquez como vocero de dicha comisión multisectorial, refiere mediante la Agencia Andina que “según los pronósticos nacionales y de las entidades internacionales”, la mayor probabilidad es que se trate de un fenómeno climático de características débiles.

EL ANTICICLÓN DEL PACÍFICO SUR Y CÓMO SE COMPORTA DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO

Los cambios de clima previstos y evidenciados en Lima, no solo figuran asociados al denominado “Niño Costero”, evento climático ligado a la presencia de aguas anómalamente cálidas en forma persistente durante varios meses en la región del Océano Pacífico, sino también al Anticiclón del Pacífico Sur que favorece la presencia de vientos fríos procedentes del sur.

Mientras uno de los fenómenos genera calor, el otro mucha sensación térmica baja, y es por ello que en conjunto, la percepción generada es de desconcierto, y en paralelo el motivo de repentinas alergias y/o procesos gripales.

Cabe resaltar, que el Anticiclón del Pacífico Sur tiene influencia directa en fenómenos como El Niño o La Niña, por ejemplo, ya que cuando se alejan del continente, tienden a debilitarse los impulsos de aquellos vientos alisios y la corriente fría de Humboldt que favorece el ingreso de aguas cálidas de la zona ecuatorial.