La ‘Bicolor’, hoy dirigida técnicamente por Jorge Fossati, vuelve a despertar la ilusión del hincha a pocos días del inicio de una Copa América 2024 que contará con la participación de las mejores selecciones del continente. Ad portas de su inicio oficial en Estados Unidos, el DT uruguayo dio a conocer la lista de convocados mediante la cual Perú afrontará previamente dos partidos amistosos de carácter internacional, quedando prácticamente definida a la espera del anuncio donde confirmará los nombres de los jugadores que viajarán para enfrentar a Chile, Argentina y Canadá. Conoce hasta cuándo brinda plazo la CONMEBOL, quiénes son aquellos que ya llegaron a la capital, y todo lo concerniente a la concluyente nómina de la ‘Blanquirroja’.

¿CUÁNDO JORGE FOSSATI DEBE DAR A CONOCER LA LISTA FINAL DE CONVOCADOS QUE REPRESENTARÁN A PERÚ EN LA COPA AMÉRICA 2024?

Todo va quedando listo para el inicio de la Copa América 2024, magno evento continental que se disputará en Estados Unidos, y donde participará la selección peruana cuyo DT uruguayo, Jorge Fossati, anunció el 31 de mayo la lista de jugadores convocados para afrontar los últimos dos partidos amistosos válidos por fecha FIFA de junio, siendo muy probable que los mismos futbolistas representen al país en tierras norteamericanas.

De acuerdo a información brindada por CONMEBOL, ahora los 10 equipos de Sudamérica y 6 invitados de CONCACAF pueden “inscribir hasta un máximo de 26 jugadores en la lista de buena fe para la competición continental”, y como plazo máximo hasta el 15 de junio, es decir, 5 días antes del estreno oficial entre Argentina y Canadá.

Con respecto a los desafíos venideros programados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para llegar en óptimas condiciones a la Copa América 2024, resulta preciso destacar que más de 20 mil hinchas ‘blanquirrojos’ ya adquirieron sus entradas, y estarán presentes en el Estadio Monumental presenciando el Perú vs. Paraguay de este viernes 7 a partir de las 7.30 de la noche, mientras el Subaru Park será el escenario de El Salvador vs. Perú siete días después a la misma hora.

ESTOS SON LOS 29 FUTBOLISTAS CONVOCADOS POR JORGE FOSSATI PARA DISPUTAR LOS AMISTOSOS DE FECHA FIFA - JUNIO 2024

ARQUEROS

- Pedro Gallese (Orlando City / Estados Unidos)

- Carlos Cáceda (FBC Melgar)

- Diego Romero (Universitario)

DEFENSORES

- Luis Advíncula (Boca Juniors / Argentina)

- Oliver Sonne (Silkeborg IF / Dinamarca )

- Luis Abram (Atlanta United / Estados Unidos)

- Alexander Callens (AEK / Grecia)

- Anderson Santamaría (Santos Laguna / México)

- Carlos Zambrano (Alianza Lima)

- Marcos López (Feyenoord / Países Bajos)

- Paolo Reyna (FBC Melgar)

VOLANTES

- Wilder Cartagena (Orlando City / Estados Unidos)

- Sergio Peña (Malmo / Suecia)

- Jesús Castillo (Gil Vicente / Portugal)

- Piero Quispe (Pumas UNAM / México)

- Renato Tapia (Celta de Vigo / España)

- Christian Cueva (Invitado)

DELANTEROS

- André Carrillo (Al-Qadsiah / Arabia Saudita)

- Gianluca Lapadula (Cagliari / Italia)

- Bryan Reyna (Belgrano / Argentina)

- Franco Zanelatto (Alianza Lima)

- Andy Polo (Universitario)

- Alex Valera (Universitario)

- Edison Flores (Universitario)

- José Rivera (Universitario)

- Joao Grimaldo (Sporting Cristal)

- Paolo Guerrero (Universidad César Vallejo)

¿CUÁL ES EL GRUPO DE PERÚ EN LA COPA AMÉRICA 2024 Y CONTRA QUIÉN DEBUTA OFICIALMENTE SEGÚN CONMEBOL?

La selección peruana de fútbol ahora dirigida técnicamente por Jorge Fossati, buscará levantar el trofeo de la Copa América una vez más así como en 1939 y 1975, y tras un mal inicio clasificatorio rumbo a la próxima Copa del Mundo, evento al que espera clasificar luego de realizar un gran certamen continental compartiendo grupo junto a la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, la ‘Albiceleste’ campeona del mundo y Canadá, el último clasificado proveniente de la Nations League.

Recordemos, que en encuentros válidos por la primera fecha FIFA de 2024, la ‘Bicolor’ derrotó el viernes 22 de marzo a su similar de Nicaragua en el Alejandro Villanueva victoriano, y el 26 goleó 4-1 a República Dominicana, empezando así la nueva era al mando del ex DT de Universitario, quien tiene la misión u obligación de enderezar el camino y aprovechar el torneo de selecciones más antiguo del mundo como certamen para conformar la mejor oncena de cara a la continuidad de las Eliminatorias 2026.

Con respecto al debut de Perú en la Copa América 2024, a continuación te compartimos todos los detalles así como la conformación del Grupo A que integra:

PERÚ VS. CHILE

- Fecha : 21 DE JUNIO

- Hora : 6 p.m. (Hora peruana)

- Estadio : AT&T Stadium, Arlington

GRUPO A

- Argentina / Perú / Chile / Canadá

En esta ocasión y de manera muy particular, el equipo de Jorge Fossati cayó sorteado en el mismo grupo que su eterno rival, Chile, selección cuya dirección técnica ahora es asumida por Ricardo Gareca, mientras la Argentina de Lionel Messi es a priori el rival más complejo del Grupo A, y Canadá el equipo mundialista de Qatar 2022 que jugará la Copa América por primera vez en la historia del icónico certamen a nivel de selecciones.

EL RESTO DE PARTIDOS QUE JUGARÁ LA SELECCIÓN PERUANA DURANTE LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA AMÉRICA 2024

FECHA 1

- Argentina vs. Canadá (Mercedez Benz Stadium, Atlanta) / 20 de junio

FECHA 2

- 25 de junio: Chile vs. Argentina (MetLife Stadium, New Jersey) / Perú vs. Canadá (Children’s Mercy Park, Kansas City)

FECHA 3

- 29 de junio: Argentina vs. Perú (Hard Rock Stadium, Miami) / Chile vs. Canadá (Exploria Stadium, Orlando)