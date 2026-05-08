El próximo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre, una de las fechas más importantes del calendario festivo en el Perú y el mundo. En la era digital, los estados de WhatsApp, las historias de Instagram y los muros de Facebook se llenan de mensajes de agradecimiento y amor. Si estás buscando una forma creativa de decir “Te amo, mamá”, aquí hemos recopilado las mejores opciones gráficas que combinan ternura, originalidad y ese toque especial que ella merece.

25 imágenes para compartir en tus estados

¡Tómale captura y compártelo ya mismo!

Tómale captura y comparte estas imágenes con frases por el Día de la Madre.

¿Por qué compartir imágenes en el Día de la Madre?

Compartir una imagen en tus estados de WhatsApp no es solo una tendencia; es un gesto que permite que todos tus contactos se sumen a la celebración. Además, es una excelente opción si te encuentras lejos y quieres que lo primero que vea mamá al despertar sea un mensaje lleno de color y cariño.

Imágenes con frases cortas y bonitas para mamá

A veces, menos es más. Las frases directas llegan al corazón sin necesidad de muchas palabras. En esta sección encontrarás diseños con mensajes como:

“Mamá, eres mi superheroína favorita”.

“Gracias por ser mi guía y mi mejor amiga”.

“¡Feliz día a la reina de la casa!”.

Postales creativas para estados de WhatsApp

Si buscas algo fuera de lo común, las ilustraciones personalizadas están marcando tendencia este 2026. Desde diseños minimalistas hasta personajes animados que representan la unión familiar, estas imágenes están optimizadas para que se vean perfectas en el formato vertical de los celulares.

¿Cómo descargar y subir las imágenes a tus redes sociales?

Para que estas imágenes luzcan increíbles en tu perfil, sigue estos pasos:

Selecciona tu favorita: Mantén presionada la imagen que más te guste desde tu dispositivo móvil. Descargar: Elige la opción “Descargar imagen” para guardarla en tu galería. Comparte: Abre WhatsApp, ve a la sección de “Estados”, selecciona el icono de la cámara y elige la postal descargada. ¡No olvides añadir un sticker o un emoji para personalizarla!

Ideas de frases para acompañar tus imágenes este domingo

Además de la imagen, un buen “copy” o texto de acompañamiento marca la diferencia. Aquí te dejamos algunas ideas: