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Esto es todo lo que tienes que saber del único país en Sudamérica que celebra el Día de la Madre en octubre. (Foto: Gemini)
Esto es todo lo que tienes que saber del único país en Sudamérica que celebra el Día de la Madre en octubre. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

El Día de la Madre es una de las festividades más importantes del calendario civil y emocional en todo el mundo. Sin embargo, para los usuarios que buscan información sobre esta fecha en Sudamérica, surge una duda recurrente: ¿Por qué Argentina celebra el Día de la Madre el tercer domingo de octubre? Mientras que la gran mayoría de los países hispanohablantes rinden homenaje a las madres durante el mes de mayo, Argentina mantiene una tradición singular que la diferencia del resto del continente. En esta nota, te explicamos las razones históricas, religiosas y culturales que explican esta particularidad del calendario argentino.

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