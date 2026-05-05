El Día de la Madre es una de las festividades más importantes del calendario civil y emocional en todo el mundo. Sin embargo, para los usuarios que buscan información sobre esta fecha en Sudamérica, surge una duda recurrente: ¿Por qué Argentina celebra el Día de la Madre el tercer domingo de octubre? Mientras que la gran mayoría de los países hispanohablantes rinden homenaje a las madres durante el mes de mayo, Argentina mantiene una tradición singular que la diferencia del resto del continente. En esta nota, te explicamos las razones históricas, religiosas y culturales que explican esta particularidad del calendario argentino.

¿Cuál es el único país de Sudamérica donde no se celebra el Día de la Madre en mayo?

Aunque parezca una anomalía en el mapa regional, Argentina es el único país de Sudamérica que celebra el Día de la Madre en octubre. Mientras que naciones como Perú, Colombia, Chile, Ecuador y México rinden homenaje a las madres durante el mes de mayo (ya sea en fechas fijas como el 10 de mayo o el segundo domingo del mes), Argentina se mantiene firme en el tercer domingo de octubre.

Es importante notar que, si bien existen otros países que no celebran en mayo —como Panamá (diciembre), Costa Rica (agosto) o Paraguay (mayo, pero por su independencia)—, la fecha de Argentina es la más consultada debido a su peso cultural y a que rompe con la tendencia de la “primavera del norte” que impuso la tradición estadounidense en la mayoría de los países hispanohablantes. En 2026, la fecha exacta para los argentinos será el domingo 18 de octubre.

Por qué Argentina no celebra el Día de la Madre en mayo

La explicación de por qué Argentina no celebra el Día de la Madre en mayo se divide en tres pilares fundamentales: la religión, la tradición y la adaptación civil.

El origen religioso (La Maternidad de María): Históricamente, la Iglesia Católica celebraba la Fiesta de la Divina Maternidad de María el 11 de octubre. Argentina, al ser un país con una fuerte herencia católica, adoptó esta fecha del calendario litúrgico para honrar a todas las madres. La permanencia frente al cambio del Vaticano: Con el tiempo, el Vaticano trasladó la fiesta de la Virgen al 1 de enero. Sin embargo, en Argentina la costumbre de octubre ya estaba tan arraigada en la sociedad y el comercio que se decidió no seguir el cambio del santoral romano y mantener la tradición local. El factor “Tercer Domingo”: Para garantizar que el festejo fuera siempre en un día no laborable y facilitar las reuniones familiares, la fecha se desplazó del día 11 fijo al tercer domingo de octubre.

A diferencia de sus vecinos, Argentina nunca adoptó el modelo impulsado por Anna Jarvis en EE. UU. (segundo domingo de mayo), prefiriendo conservar una identidad propia que, además, coincide con el esplendor de la primavera en el hemisferio sur, permitiendo festejos al aire libre y un fuerte impulso al comercio antes de las fiestas de fin de año.

¿Cuándo cae el Día de la Madre en Argentina en 2026?

Para quienes están planificando campañas de contenido o compras anticipadas, es vital marcar en el calendario que el Día de la Madre en Argentina 2026 será el domingo 18 de octubre.

Esta fecha es inamovible en su estructura (tercer domingo), lo que permite que sea un fin de semana de alto consumo y desplazamientos turísticos internos. A diferencia de lo que sucede en mayo para el resto de la región, en Argentina octubre se vive con una intensidad única, siendo después de Navidad la fecha que más movimiento genera en los hogares argentinos.

La influencia de la tradición local frente al modelo de Estados Unidos

Es común preguntarse por qué no se adoptó la fecha de mayo, que es la más extendida globalmente. La respuesta reside en la resistencia de la identidad local frente a la globalización. El modelo de celebrar el segundo domingo de mayo fue impulsado originalmente en Estados Unidos por Anna Jarvis en 1908 y se extendió por gran parte de América Latina.

Países como Perú, Chile, Colombia, Ecuador y México adoptaron mayo siguiendo esta tendencia internacional o por decretos gubernamentales específicos que buscaban uniformidad. Argentina, en cambio, ya contaba con una estructura comercial y social muy sólida en torno a octubre. La industria del retail y el comercio textil argentino también han jugado un rol clave en mantener esta fecha, ya que octubre representa el cambio de temporada hacia la ropa de verano, convirtiendo al Día de la Madre en el motor económico principal del segundo semestre.