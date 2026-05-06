Los regalos para mamá cada año se renuevan, pero los que han trascendido a los años son los comestibles, chocolates, pasteles, dulces, entre otros, siempre serán bien recibidos en esta fecha, es por eso que si estás buscando qué regalarle a tu mamá o a cualquier mamá este día de la Madre, aquí te compartimos siete opciones, alguna seguro te convencerá.

1 Chocolates para mamá

La Ibérica trae una edición especial para este fecha, una selección de productos pensados para acompañar. La propuesta se destaca por sus empaques con diseño floral, presentes en algunos de los productos de la marca como Mixtura, Dulce Ilusión e Ilusión de Chocolate. Además, han diseñado corazones de chocolate con leche al 40% cacao. Los precios van desde los S/9.50 (corazón de chocolate con leche de 35 gramos) hasta los S/46 (bombones Dulce Ilusión de 200 gramos).

2 Dulces para el día especial

La Panadería del Country presenta para el Día de la Madre una selección de opciones dulces para regalar entre ellas destacan packs de galletas, cakes especiales, cupcakes y ramos de cupcakes.

3 ¿Un bocado de ron?

Flor de Caña y Astrid Gutsche presentan una colaboración de nueve bombones en tres sabores. La selección reúne Cacao, con ganache de origen San Martín; Café, con vainilla amazónica, chocolate de leche y café; y Caramelo, con ganache de chocolate y caramelo salado. La venta de esta caja de bombones está disponible únicamente en Flor de Caña Experiencia, ubicada en Av. Santa Cruz 365-381, Miraflores, así como a través de su Whatsapp oficial 908894806.

4 Donas para este día

Dunkin ; presenta “Sweet Mom”, una propuesta de cuatro nuevas donuts de edición limitada y munchkins especiales decorados con corazones. Por la compra de estas donuts, se incluirá una una tarjeta especial para acompañar el detalle.

5 Flores para ella

Dulcefina presenta “Happy Mother’s Day”, su propuesta para este día con 41 diferentes opciones que van desde una torta de pistacho relleno de manjar de pistacho, crema musselina y jellyfresa y frambuesa en forma de corazón a S/180 hasta un pack de galletas de vainilla, decorada en glasé e imagen impresa en papel de arroz en forma de corazón a S/20. Además de las macetas elaboradas en chocolate, relleno de brownie y decorada con galleta de vainilla en forma de flor a S/75.

6 Para la mamá fitness

Protein Food Perú presenta su versión de Red Velvet, una mini protein cake endulzada con stevia y chantilly de coco proteíco a S/39.90. Además ofrcen también un pack de cuatro protein cookies de harina de almendras de vainilla chip, cinammon, pistacho y red velvet a S/49.90.

7 Helado y chocolate

Olivia y Coque presenta su ya conocida torta de chocolate con gelato de vainilla natural amazónica. Chocolate al 75%, cacao de origen y vainilla amazónica, una de esas combinaciones que no necesitan demasiada explicación.