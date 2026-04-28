Por Celeste Pérez
TE PUEDE INTERESAR
- Científicas peruanas destacan en expedición a la Antártida: ¿por qué es tan importante investigar el continente blanco?
- “Mi generación es la del no futuro”: Giovanni Ciccia explica por qué dejó en pausa la televisión para volver al teatro y a la música
- ¿Tener pocos amigos es normal? Esto dice la psicología sobre tu bienestar
- ¿Volver con tu ex? Por qué algunas parejas lo logran… y otras repiten los mismos errores
- De “Yo Soy” al Cavern Club: la increíble travesía de los ‘Beatles peruanos’ que cautivaron al dueño del bar que vio nacer a los ‘4 de Liverpool’
Seguir temas