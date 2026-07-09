La histórica campaña de la selección de Noruega en la cita mundialista se vuelve tendencia en internet gracias a una divertida animación interactiva que Google habilitó en su barra de búsquedas para homenajear las raíces y el apodo de su máxima estrella. (Foto: Instagram / Google)
La histórica campaña de la selección de Noruega en la cita mundialista se vuelve tendencia en internet gracias a una divertida animación interactiva que Google habilitó en su barra de búsquedas para homenajear las raíces y el apodo de su máxima estrella. (Foto: Instagram / Google)
Por Paolo Valdivia

Los motores de búsqueda y las redes sociales suelen esconder pequeños secretos para sorprender a sus usuarios, y el mundo del fútbol no es la excepción. Si en las últimas horas has intentado buscar información sobre el implacable delantero Erling Haaland en Google, es muy probable que hayas notado un curioso detalle en la parte inferior de tu pantalla: una tripulación de pequeños personajes nórdicos navegando a toda máquina.

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