Por lo general, muchas personas suelen maquillarse por estética, lo cual se considera una práctica de autocuidado y una expresión de la identidad personal. De hecho, se presenta como un recurso clave para el bienestar emocional, la autoexpresión y el fortalecimiento de la confianza personal. Así, gracias a las nuevas técnicas disponibles en la actualidad, muchas personas utilizan estos cosméticos como una herramienta para combinarlos con sus vestimentas y resaltar su apariencia. En este contexto, desde el ámbito de la psicología, un comportamiento ha llamado la atención: el abandono del maquillaje. Esta tendencia ha sido interpretada por muchos como un acto de autoaceptación y conformidad con la propia imagen ante la sociedad. De esta manera, los expertos han revelado los rasgos de la personalidad de estas personas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE UNA PERSONA NO SE MAQUILLE, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

Durante los últimos tiempos ha ido en aumento una tendencia entre las personas por mostrarse al natural y dejar a un lado bases, correctores y delineadores. Lejos de parecer una acción superficial, un estudio presentado por la Dra. Tara Well, del Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia, y compartido por Infobae, sostiene que el uso o la ausencia de cosméticos adquiere significados profundos que van más allá de lo estético.

@psicoanagoterris 🧠 ¿El maquillaje está relacionado con la seguridad personal? La respuesta no es tan simple. Según los estudios, no se trata de cuánto maquillaje uses, sino de la motivación detrás de ello. 👉 Dos motivaciones principales al usar maquillaje: 1. Tapar u ocultar: Puede estar relacionado con inseguridades o con intentar esconder algo que no te gusta de ti mismo. 2. Autoexpresión: Es una forma de mostrar tu personalidad, creatividad o estado de ánimo, sin que tenga que ver con ocultar quién eres. 💡 Lo importante es reflexionar: • ¿Qué te motiva a usar maquillaje? • ¿Cómo te hace sentir? • Recuerda que no es el maquillaje lo que define tu seguridad, sino tu relación con él. ❤️ Usar maquillaje puede ser una herramienta poderosa si lo haces desde un lugar de amor propio y no de juicio. 📲 Si necesitas trabajar en tu autoestima o reflexionar sobre este tema, escríbeme por WhatsApp al 614521601 y agendamos tu primera sesión. ¡Estoy aquí para acompañarte! #psicología #maquillaje #autoestima #motivación #saludmental ♬ sonido original - Ana Goterris - Psicóloga

Es decir, buscan transmitir un mensaje implícito que desafía las normas culturales tradicionales, mientras que otros lo vinculan más con un tema de salud, al considerar que la aplicación diaria puede resultar un proceso agobiante, por lo que prefieren una apariencia más natural y cómoda. Eso no es todo, este grupo opta por cuidar de su piel, por lo que evitan la exposición continua a químicos y la obstrucción de los poros, reduciendo los riesgos de afecciones cutáneas. Por ello, la psicología sugiere que, para un número creciente de personas, prescindir del maquillaje se ha convertido en una forma de libertad personal, conforme comparte Infoabe.

¿POR QUÉ LOS NACIDOS EN LOS AÑOS 80 Y 90 QUE CRECIERON VIENDO DRAGON BALL DESARROLLARON UNA VISIÓN DISTINTA EN LA SOCIEDAD?

A través de un estudio del académico Kurt Pace en la Universidad de Malta, compartido por la plataforma Xataka, indicó que los niños que crecieron viendo Dragon Ball en la década de los 80 y 90 habrían formado una ambigüedad moral en la sociedad. Es decir, se debe a personajes del anime como Piccolo o Vegeta, quienes al inicio se mostraron como fuertes adversarios, pero con el tiempo evolucionaron hasta convertirse en aliados. Y es que, de acuerdo con la investigación, no se trataba únicamente de villanos que se volvían buenos, sino de sus propios conflictos internos, orgullo, errores e incluso procesos de transformación, lo que implicaba comprender las motivaciones detrás de cada uno de ellos. Por último, la serie creada por Akira Toriyama permitió que un grupo de personas se acercaran a relatos con conflictos emocionales y morales. No obstante, según especialistas, esto no determina el desarrollo de uno de ellos, sino que sugiere que estas historias formaron parte de una generación que aprendió a interpretar el mundo en el que vive.