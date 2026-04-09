Por Redacción EC

Por lo general, muchas personas suelen maquillarse por estética, lo cual se considera una práctica de autocuidado y una expresión de la identidad personal. De hecho, se presenta como un recurso clave para el bienestar emocional, la autoexpresión y el fortalecimiento de la confianza personal. Así, gracias a las nuevas técnicas disponibles en la actualidad, muchas personas utilizan estos cosméticos como una herramienta para combinarlos con sus vestimentas y resaltar su apariencia. En este contexto, desde el ámbito de la psicología, un comportamiento ha llamado la atención: el abandono del maquillaje. Esta tendencia ha sido interpretada por muchos como un acto de autoaceptación y conformidad con la propia imagen ante la sociedad. De esta manera, los expertos han revelado los rasgos de la personalidad de estas personas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.