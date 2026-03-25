El mes de abril de 2026 se perfila como un periodo histórico para la comunidad otaku. Con una mezcla equilibrada entre secuelas de altísimo perfil y adaptaciones de mangas premiados, Crunchyroll ha confirmado una parrilla que cubrirá todos los géneros: desde el isekai más oscuro hasta el shonen de aventuras épicas. Entre los hitos más esperados destaca la llegada de los Sombrero de Paja a la tierra de los gigantes en “ONE PIECE” y el cierre definitivo de la odisea científica en "Dr. STONE". A continuación, presentamos el desglose detallado para que programes tu calendario de visualización y no te pierdas ningún simulcast en tu región.

Lista de estrenos anime 2026 en Crunchyroll en el mes de abril

Este abril no es un mes cualquiera; es el mes de las “Temporadas 4”. Los fans de las historias largas y complejas están de enhorabuena con el retorno de grandes franquicias.

Re:ZERO -Starting Life in Another World- Temporada 4: Subaru Natsuki regresa el 8 de abril (estudio WHITE FOX). En esta entrega, nos adentramos en el arco de la Torre de Vigilancia de las Pléyades , enfrentando un desierto mortal para encontrar al Sabio.

Subaru Natsuki regresa el (estudio WHITE FOX). En esta entrega, nos adentramos en el arco de la , enfrentando un desierto mortal para encontrar al Sabio. That Time I Got Reincarnated as a Slime Temporada 4: Rimuru Tempest sigue consolidando su nación de monstruos a partir del 3 de abril . La diplomacia y los combates épicos de Tensura prometen elevar la apuesta tras los eventos de la temporada anterior.

Rimuru Tempest sigue consolidando su nación de monstruos a partir del . La diplomacia y los combates épicos de prometen elevar la apuesta tras los eventos de la temporada anterior. Dr. STONE SCIENCE FUTURE Parte 3: La conclusión de la odisea científica de Senku llega el 2 de abril . Es el momento de ver los experimentos finales del Reino de la Ciencia mientras la serie se encamina a su gran final.

La conclusión de la odisea científica de Senku llega el . Es el momento de ver los experimentos finales del Reino de la Ciencia mientras la serie se encamina a su gran final. Classroom of the Elite Temporada 4: El 1 de abril, Kiyotaka Ayanokoji comienza su segundo año en la Escuela Secundaria de Educación Avanzada. Nuevos exámenes y una guerra psicológica aún más intensa nos esperan bajo la producción de Lerche.

Estrenos absolutos: Joyas que debutan en la pantalla

Si buscas frescura, la primavera de 2026 trae adaptaciones que los lectores de manga llevan años pidiendo.

Witch Hat Atelier (Atelier of Witch Hat): Sin duda, uno de los estrenos más visuales de la temporada. Producido por BUG FILMS y con estreno el 6 de abril , seguiremos a Coco en su camino por descubrir los secretos de la magia en un mundo donde esta no es lo que parece.

Sin duda, uno de los estrenos más visuales de la temporada. Producido por BUG FILMS y con estreno el , seguiremos a Coco en su camino por descubrir los secretos de la magia en un mundo donde esta no es lo que parece. Daemons of the Shadow Realm: De la mano de bones film (estrenando el 4 de abril ), llega la nueva obra de Hiromu Arakawa (creadora de Fullmetal Alchemist ). Una historia de gemelos, destino y seres sobrenaturales llamados Daemons que promete acción de primer nivel.

De la mano de (estrenando el ), llega la nueva obra de Hiromu Arakawa (creadora de ). Una historia de gemelos, destino y seres sobrenaturales llamados Daemons que promete acción de primer nivel. LIAR GAME: El legendario manga de juegos psicológicos recibe una nueva adaptación por parte de MADHOUSE el 6 de abril . Nao Kanzaki y Shinichi Akiyama se enfrentarán a retos donde la honestidad es una debilidad y el engaño es la única forma de sobrevivir.

El legendario manga de juegos psicológicos recibe una nueva adaptación por parte de el . Nao Kanzaki y Shinichi Akiyama se enfrentarán a retos donde la honestidad es una debilidad y el engaño es la única forma de sobrevivir. MARRIAGETOXIN: Acción y romance bizarro se mezclan el 7 de abril. Un asesino a sueldo buscando esposa para salvar el legado familiar suena a la mezcla perfecta de comedia y adrenalina.

Continuaciones legendarias y nuevas etapas

No podemos hablar de anime sin mencionar a los reyes del género que siguen expandiendo sus horizontes.

ONE PIECE: Arco de Elbaph: El 5 de abril , Luffy y los Sombrero de Paja finalmente tocan tierra en la mítica isla de los gigantes. Toei Animation promete una escala épica para este arco tan anticipado por décadas.

El , Luffy y los Sombrero de Paja finalmente tocan tierra en la mítica isla de los gigantes. Toei Animation promete una escala épica para este arco tan anticipado por décadas. Welcome to Demon School! Iruma-kun Temporada 4: El Festival de Música llega el 4 de abril . Iruma y la Clase de Anormales deberán demostrar su talento para subir de rango en una temporada que mezcla humor, música y desarrollo de personajes.

El Festival de Música llega el . Iruma y la Clase de Anormales deberán demostrar su talento para subir de rango en una temporada que mezcla humor, música y desarrollo de personajes. Dorohedoro Temporada 2: Tras una larga espera, MAPPA nos devuelve al “Hoyo” el 1 de abril. Caimán continúa su búsqueda para recuperar su rostro y sus recuerdos en esta obra de culto ultra-violenta y surrealista.

Romance, Comedia y Slice of Life: Variedad para todos

Para quienes prefieren historias más pausadas o romances escolares, la oferta es inmensa:

The Angel Next Door Spoils Me Rotten Temporada 2: El 3 de abril regresa la “dulzura máxima” con Amane y Mahiru explorando su nueva relación como pareja oficial.

El regresa la “dulzura máxima” con Amane y Mahiru explorando su nueva relación como pareja oficial. Rent-a-Girlfriend Temporada 5: Kazuya y Chizuru vuelven el 8 de abril . ¿Logrará Kazuya finalmente dar el paso definitivo o seguiremos en el bucle de las novias de alquiler?

Kazuya y Chizuru vuelven el . ¿Logrará Kazuya finalmente dar el paso definitivo o seguiremos en el bucle de las novias de alquiler? Go For It, Nakamura-kun!!: Una comedia romántica clásica y encantadora sobre un chico tímido enamorado de su compañero, aterrizando el 1 de abril.

Calendario y disponibilidad regional de estrenos - Abril 2026

Classroom of the Elite Temporada 4: Estreno 1 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático.

Estreno 1 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático. Dorohedoro Temporada 2: Estreno 1 de abril. Disponible a nivel mundial (excepto Japón y China).

Estreno 1 de abril. Disponible a nivel mundial (excepto Japón y China). Go For It, Nakamura-kun!!: Estreno 1 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático.

Estreno 1 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático. The Beginning After the End Temporada 2: Estreno 1 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, el subcontinente indio y el sudeste asiático.

Estreno 1 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, el subcontinente indio y el sudeste asiático. Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon Temporada 3: Estreno 1 de abril. Disponible a nivel mundial (excepto Japón, China y Corea).

Estreno 1 de abril. Disponible a nivel mundial (excepto Japón, China y Corea). Dr. STONE SCIENCE FUTURE Parte 3: Estreno 2 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático.

Estreno 2 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático. That Time I Got Reincarnated as a Slime Temporada 4: Estreno 3 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI y el sudeste asiático.

Estreno 3 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI y el sudeste asiático. The Angel Next Door Spoils Me Rotten Temporada 2: Estreno 3 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, el subcontinente indio y el sudeste asiático.

Estreno 3 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, el subcontinente indio y el sudeste asiático. Snowball Earth: Estreno 3 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI y el subcontinente indio.

Estreno 3 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI y el subcontinente indio. Daemons of the Shadow Realm: Estreno 4 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, el subcontinente indio y el sudeste asiático.

Estreno 4 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, el subcontinente indio y el sudeste asiático. Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke: Estreno 4 de abril. Disponible a nivel mundial (excepto Japón, China, Hong Kong, Corea, Macao y Taiwán).

Estreno 4 de abril. Disponible a nivel mundial (excepto Japón, China, Hong Kong, Corea, Macao y Taiwán). Welcome to Demon School! Iruma-kun Temporada 4: Estreno 4 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático.

Estreno 4 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático. ONE PIECE (Arco de Elbaph): Estreno 5 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el subcontinente indio, el sudeste asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Estreno 5 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el subcontinente indio, el sudeste asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Witch Hat Atelier: Estreno 6 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente y la CEI.

Estreno 6 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente y la CEI. LIAR GAME: Estreno 6 de abril. Disponible a nivel mundial (excepto Japón y China).

Estreno 6 de abril. Disponible a nivel mundial (excepto Japón y China). An Observation Log of My Fiancée: Estreno 6 de abril. Disponible a nivel mundial (excepto Japón, China y Corea).

Estreno 6 de abril. Disponible a nivel mundial (excepto Japón, China y Corea). MARRIAGETOXIN: Estreno 7 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático.

Estreno 7 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático. Re:ZERO -Starting Life in Another World- Temporada 4: Estreno 8 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático.

Estreno 8 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático. Rent-a-Girlfriend Temporada 5: Estreno 8 de abril. Disponible a nivel mundial (excepto Japón, China y Corea).

Estreno 8 de abril. Disponible a nivel mundial (excepto Japón, China y Corea). A Hundred Scenes of AWAJIMA: Estreno 9 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y sudeste asiático.

Estreno 9 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y sudeste asiático. The Drops of God: Estreno 10 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático.

Estreno 10 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático. Wistoria: Wand and Sword Temporada 2: Estreno 12 de abril. Disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India y el sudeste asiático.

Con esta impresionante alineación, Crunchyroll reafirma su compromiso de traer los mejores títulos de la animación japonesa de forma casi simultánea con su emisión original. Ya sea que prefieras la profundidad psicológica de "LIAR GAME", la fantasía de "Wistoria" o la comedia romántica de "The Angel Next Door", la temporada de primavera 2026 tiene opciones para cada tipo de espectador. No olvides marcar las fechas en tu calendario y preparar las notificaciones para disfrutar de un abril cargado de emociones.