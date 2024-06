La controversia en torno a la película “Chabuca”, que narra la vida de Ernesto Pimentel, no cesa. Recientemente, Jessica y Verónica Brocca, las hermanas de Alex Brocca, quien fue expareja del intérprete de la ‘Chola Chabuca’, decidieron hablar respecto a lo que perciben como falsedades sobre su familiar en la cinta peruana. Las parientes del fallecido artista brindaron declaraciones que contradicen ciertos aspectos de la producción cinematográfica, generando un debate adicional sobre su veracidad.

¿QUÉ HECHO DESMINTIERON LAS HERMANAS DE ALEX BROCCA SOBRE LA PELÍCULA “CHABUCA”?

Las hermanas Brocca desmintieron en el programa “Magaly TV La Firme” que Ernesto Pimentel se reconcilió con Alex poco antes de su muerte, detalle que se informó al final del filme peruano, que recientemente se estrenó en la plataforma de Netflix. Además, también indicaron de que la pelea física que tuvieron en la cinta no surgió por envidia, sino a las actitudes negativas del intérprete de la ‘Chola Chabuca’, según recoge el diario La República.

Según Jessica Brocca, la historia de que Pimentel y Alex se habían reconciliado y rezado juntos es completamente falsa. “Es completamente falso. Mi hermano entró en coma tres días antes y ya no hablaba. Que se perdonaron y rezaron juntos, no es cierto”, sostuvo la familiar del bailarín y cantante.

Por su parte, Verónica aclaró que la escena en la que Ernesto Pimentel le rompe la nariz al personaje de Alex Brocca no fue causado por celos profesionales, sino por el comportamiento negativo del conductor de televisión. “No es por envidia. Mi hermano vio actitudes de Ernesto que no le gustaron, y por eso se generó la pelea. Lo encontró en llamadas y haciendo cosas con su cuerpo que a Alex no le gustaron”, declaró.

¿QUIÉN FUE ALEX BROCCA?

Originario del Callao, Brocca se destacó como bailarín peruano en los años 90 y también incursionó en la actuación tras estudiar en el Instituto de Bellas Artes. Su carrera lo llevó a compartir escenario con destacadas figuras como Coco Marusix y Naamin Timoyco en programas de televisión. Sin embargo, fue su relación con Ernesto Pimentel lo que hizo que su presencia destacara en la farándula peruana, dado el renombre del humorista en el medio artístico.

¿CUÁNTOS AÑOS DE RELACIÓN TUVIERON ALEX BROCCA Y ERNESTO PIMENTEL?

Alex Brocca y Ernesto Pimentel tuvieron una relación de 10 años, lo que generó un gran interés público en la vida personal de ambos. La relación entre ambos fue una montaña rusa de altibajos emocionales. En algunos períodos estuvo plagada de conflictos seguido de reconciliaciones también intensas.

De acuerdo con Pimentel, a pesar de las consecuencias que produjo la publicación del libro “Canto de dolor. No repitan la canción”, llegó a reconciliarse con Brocca antes de su muerte, logrando encontrar momentos de paz y obtener un cierre a su historia. A pesar de esto, no quiso entrar en más detalles sobre sus últimos momentos. La reconciliación solo fue un punto de inflexión en su tumultuosa relación.

¿DE QUÉ MURIÓ ALEX BROCCA?

La muerte de Alex Brocca, ocurrida el 29 de septiembre de 2004 a la edad de 39 años en el Hospital San José del Callao, fue el resultado de complicaciones derivadas de una bronconeumonía. Esta enfermedad agravó su estado de salud ya debilitado por el VIH y un cáncer de ganglios. A través de su autobiografía, Brocca ofreció un relato sincero y descarnado sobre los devastadores efectos que estas condiciones tuvieron en su cuerpo y espíritu, proporcionando un testimonio conmovedor de su valiente lucha y resistencia, según recoge Infobae Perú.