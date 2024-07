La hija de ‘Tomate’ Barraza, Gaela Barraza, llenó de orgullo a su padre y a toda su familia al conseguir ingresar a la universidad. Con tan solo 16 años la joven ya decidió la carrera que desea estudiar y no perdió tiempo en conseguir una vacante que le permita aprender lo que más desea. El salsero se ha mostrado bastante feliz por este logro y hasta llegó a compartir algunos detalles sobre el futuro académico de su hija. Descubre lo que dijo en una reciente entrevista.

¿Qué estudiará Gaela, la hija de ‘Tomate’ Barraza?

En una reciente entrevista para Trome, Carlos ‘Tomate’ Barraza contó que su hija Gaela de 16 años, quien se encuentra terminando el colegio en el quinto grado de secundaria, consiguió entrar a la universidad. Como cualquier padre, se siente orgulloso por el logro que acaba de alcanzar su hija y por los planes que ella tiene a futuro a nivel laboral y académico.

“Estoy orgulloso de mi hija Gaela porque este año termina la secundaria pero ya ingresó a la universidad, va a estudiar Marketing y Administración pero no dejará el modelaje pues le apasiona”, reveló. “Junto a su madre la estamos apoyando y siento que este año llega con mejores noticias a mi vida”.

Quizás los seguidores de la joven esperaban que estudiara algo más relacionado al modelaje. Sin embargo, ella ya cuenta con una gran experiencia en este rubro. Así lo demuestra que el año pasado haya ganado el Miss Teen Model World 2023. Probablemente, debido a ello decidió elegir una carrera universitaria que complemente su gusto por el modelaje.

¿Cuál es la situación de las denuncias por acoso a Gaela?

Hace unos meses ‘Tomate’ Barraza lanzó una fuerte acusación contra ciertos futbolistas que le habrían estado escribiendo a través de redes a su hija Gaela. El cantante se vio a obligado a hacer pública la situación. Aunque no mencionó ningún nombre, aseguró que si alguno de ellos volvía a escribir a su hija, no tendría miedo a revelarlo.

Pues bien, al parecer esta advertencia funcionó. Teniendo en cuenta que su hija es una menor de edad y que estos futbolistas son mayores, algunos incluso con mujeres e hijos, decidieron no volver a escribirle. “Mi hija me pidió que salga a advertir que no le escriban más, pues hasta tienen mujer e hijos. Yo podría decir sus nombres, pero he quedado en algo con mi hija. Ya pararon de escribirle, están asustados porque saben que ella es menor de edad y es un delito. Si me entero de otro, ahí sí me voy con todo”, contó.

Asimismo, en otro momento ‘Tomate’ denunció que Gaela estuvo recibiendo acoso a través de redes por parte de personas que aún no han sido identificadas. No obstante, asegura que las investigaciones están bastante avanzadas. Lamentablemente, en este caso el acoso no se ha detenido, pero espera que las autoridades estén cada vez más cerca de dar con los delincuentes.