Hombres G en Perú: las canciones que podrían sonar y los detalles para asistir al concierto | Foto: @hombresgoficial
Hombres G en Perú: las canciones que podrían sonar y los detalles para asistir al concierto | Foto: @hombresgoficial
Por Redacción EC

‘Hombres G’ regresa a Lima para reencontrarse con sus seguidores en dos conciertos consecutivos, uno que se desarrolló el jueves 29 de octubre y otro que se realizará este viernes 30 en el Estadio Nacional. La agrupación española agotó las entradas para ambas presentaciones y celebrará más de cuatro décadas de trayectoria con una selección de canciones que marcaron el rock en español. Como parte de su gira ‘Los mejores años de nuestra vida’, David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javier Molina prepararon dos noches cargadas de nostalgia y grandes éxitos. Además del posible repertorio, los asistentes deben conocer los horarios, las recomendaciones de ingreso y los objetos que estarán prohibidos dentro del recinto. A continuación, te contamos qué canciones podrían interpretar y cuáles son las indicaciones para acudir a estos espectáculos.

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