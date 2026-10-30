‘Hombres G’ regresa a Lima para reencontrarse con sus seguidores en dos conciertos consecutivos, uno que se desarrolló el jueves 29 de octubre y otro que se realizará este viernes 30 en el Estadio Nacional. La agrupación española agotó las entradas para ambas presentaciones y celebrará más de cuatro décadas de trayectoria con una selección de canciones que marcaron el rock en español. Como parte de su gira ‘Los mejores años de nuestra vida’, David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javier Molina prepararon dos noches cargadas de nostalgia y grandes éxitos. Además del posible repertorio, los asistentes deben conocer los horarios, las recomendaciones de ingreso y los objetos que estarán prohibidos dentro del recinto. A continuación, te contamos qué canciones podrían interpretar y cuáles son las indicaciones para acudir a estos espectáculos.

¿QUÉ CANCIONES PODRÍAN INTERPRETAR ‘HOMBRES G’ EN SUS CONCIERTOS EN LIMA?

La actuación del 24 de octubre ‘Hombres G’ en Colombia permite conocer los temas que podrían interpretar en Lima. La lista incluye canciones de diferentes etapas de su carrera y reúne los siguientes títulos:

Voy a pasármelo bien.

El ataque de las chicas cocodrilo.

Una mujer de bandera.

Sólo otra vez.

Chico, tienes que cuidarte.

Me siento bien.

Si no te tengo a ti.

Un par de palabras.

Te necesito.

Dos imanes.

Huellas en la bajamar.

¿Qué soy yo para ti?

Lo noto.

Te quiero.

Indiana.

Gilipollas.

Nassau.

Suéltate el pelo.

Visite nuestro bar.

Marta tiene un marcapasos.

Para el cierre, la agrupación podría regresar al escenario con cuatro canciones adicionales: “Los mejores años de nuestra vida”, “Temblando”, “Venezia” y “Devuélveme a mi chica”. Este listado es únicamente una referencia, según informa RPP.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SERÁ EL ÚLTIMO CONCIERTO DE ‘HOMBRES G’?

La presentación está programada para este viernes 30 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Según el cronograma compartido por Masterlive Perú, el ingreso del público comienza a las 5:00 pm, mientras que el espectáculo tiene previsto arrancar a las 9:00 pm.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBES SEGUIR PARA ASISTIR?

Para evitar contratiempos durante el ingreso, la organización compartió estas indicaciones:

Se aconseja llegar en taxi.

Evita llevar objetos de valor o artículos innecesarios.

Considera que las mochilas estarán sujetas a revisión.

Lleva tu DNI y mantenlo disponible.

No compres entradas a revendedores por el riesgo de falsificación.

Identifica las salidas de emergencia al ingresar.

Recuerda que habrá seguridad privada y atención médica.

¿QUÉ OBJETOS NO ESTÁN PERMITIDOS EN EL CONCIERTO?

La organización restringe el ingreso de los siguientes artículos:

Cámaras profesionales de lentes intercambiables, filmadoras y grabadoras.

Drones, punteros láser y dispositivos LED.

Maletas, maletines y mochilas de gran tamaño.

Comida, bebidas, botellas, tomatodos, recipientes plásticos y latas.

Paraguas, sombrillas y sillas plegables.

Correas con piezas metálicas, llaves con cadenas y accesorios con púas.

iPads, trípodes y bastones para selfies.

Banderolas y carteles grandes.

Armas, objetos cortantes o punzantes.

Pirotecnia, drogas y sustancias psicotrópicas.

Tampoco se permitirá ningún artículo que pueda poner en riesgo la integridad de los asistentes, según informa RPP.

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