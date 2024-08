El pago del impuesto predial es trascendental. Es uno de los más importantes en este sentido para no tener conflictos con los propietarios del inmueble. Esto, lamentablemente, puede tener como consecuencias castigos severos hacia la persona que genera la deuda. Ante esta situación, los contribuyentes se hacen la siguiente pregunta: ¿La municipalidad te puede embargar tu vivienda si no estás al día con el pago del impuesto predial? En esta nota te contestaremos esta interrogante.

Es crucial que sepan la respuesta a la consulta, ya que no pagar el impuesto predial puede tener graves consecuencias legales. En este texto examinaremos en detalle los derechos y opciones de los contribuyentes y de los funcionarios municipales en este escenario.

¿La municipalidad te puede embargar tu vivienda si no estás al día con el pago del impuesto predial?

La municipalidad no puede tomar posesión inmediata de tu propiedad si no pagas el impuesto predial. Sin embargo, en caso de que la deuda no se pague, es posible que se inicie un procedimiento de cobranza coactiva.

La municipalidad enviará notificaciones y solicitudes para el pago correspondiente en primer lugar. Si el contribuyente no responde, se iniciará un proceso administrativo regular y se emitirá una ordenanza coactiva que obligará al deudor a pagar lo correspondiente en un plazo de siete días. Si no se cumple con el plazo establecido por la ordenanza coactiva, la municipalidad puede expropiar bienes como cuentas bancarias, vehículos, entre otros. El embargo de la propiedad es una medida extrema que se evita tomar, ya que normalmente se espera que el deudor sane su situación antes de enfrentar tal situación.

Cómo conocer tu deuda si no pagaste el impuesto predial

Si no has pagado este tributo durante años, y deseas conocer cuál es tu deuda actual, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la plataforma web del “Servicio de Administración Tributaria de Lima”.

Haz clic en la opción “Consultas en línea”.

Selecciona el botón “Tributo detalles”.

Ingresa tus datos personales y el código de seguridad que te aparece en pantalla.

Finalmente podrás ver tus deudas pendientes.

Si te has planteado pagar el impuesto predial, puede hacerlo presencialmente en las oficinas de la municipalidad de tu distrito o a través de las plataformas en línea que haya establecido la municipalidad de tu distrito. Además, puede pagar en lugares autorizados, como tiendas de conveniencia y farmacias, o en bancos y entidades financieras que han firmado acuerdos con las municipalidades.

Así puedes calcular el impuesto predial de una vivienda

El autoevaluación, que es el valor del inmueble que determina la municipalidad, es el método utilizado para calcular el impuesto predial. Este valor se calcula aplicando tasas específicas según la ubicación y las características del bien. También se toma en cuenta el tamaño del terreno y las edificaciones presentes.

Las tasas son progresivas y se ubican de la siguiente forma: