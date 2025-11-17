El trabajo de millones de personas a nivel mundial representa el esfuerzo realizado durante prácticamente todo el día por alcanzar una remuneración digna y sostenible. Al respecto, y en relación al tiempo laborado en empresas públicas o privadas, las redes sociales vienen sirviendo como medio de análisis y debate entorno a lo que podría significar una eventual reducción de horario laboral, reduciéndose así de 8 a 6 horas sobre territorio peruano, y mientras la legislación vigente incluso reflejada mediante dos normativas, determina el cumplimiento de tiempo específico hasta de manera semanal.

ESTO SE COMENTA EN REDES ACERCA DE EVENTUAL REDUCCIÓN DE HORAS LABORADAS SOBRE TERRITORIO PERUANO

A través de plataformas digitales, hoy son variados los temas que también terminan entrando en debate, siendo en esta ocasión particular la jornada laboral peruana regida por ley aquella que genera cierta inquietud entre el empresariado y propios empleados e internautas.

La versión que viene originando dudas al respecto, y se manifiesta desde las redes, tiene que ver precisamente con la posibilidad de que puedan reducirse las horas trabajadas a nivel nacional, pasando de las tradicionales 8 horas a solamente 6.

La jornada laboral en Perú podría reducirse a 6 horas, según diversas versiones propaladas mediante redes sociales, y aunque no existe información oficial, si es un tema que viene generando debate. (Fuente: iStock) / fizkes

En relación a ello, hoy resulta preciso señalar que a noviembre de 2025, aún no figura concretada alguna normativa legislativa que modifique la jornada laboral peruana, pero si existen presentadas de manera puntual, propuestas cuyos lineamientos precisan lo siguiente buscando aminorar el tiempo empleado en empresas o instituciones a nivel nacional:

Proyecto de Ley Nº 12571 de 2025 impulsado por parte de Segundo Quiroz Barboza (Alianza Para el Progreso)

- La iniciativa propone una jornada laboral obligatoria, y ascendente a las 6 horas diarias para el personal asistencial y administrativo del sector salud, e independientemente del régimen laboral.

Proyecto de Ley Nº 12309 de 2025 impulsado por parte de Isabel Cortez (Podemos Perú)

- Iniciativa propone uniformizar la jornada laboral de los trabajadores obreros en gobiernos locales y regionales, pasando de 8 a 6 horas diarias o 36 semanales.

Proyecto de Ley Nº 10272 de 2024 impulsado por parte de Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista)

- Iniciativa plantea, y mediante reforma constitucional, la reducción de jornada máxima a 6 horas diarias y 38 semanales dirigida para padres con hijos menores a su cargo, y ante caso de orfandad debido al fallecimiento de alguno de los progenitores.

Cabe resaltar, que tanto el Decreto Legislativo 854 de 1996 como la propia Constitución Política del Perú, hoy determinan que la jornada ordinaria de trabajo sobre territorio peruano, asciende a las 8 horas diarias para mayores de edad, y asimismo brindan detalles entorno al descanso semanal remunerado, por ejemplo, que le corresponde a los trabajadores del país.

ESTO REVELA EL DECRETO LEGISLATIVO 854 Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ ACERCA DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO

Decreto Legislativo 854

Artículo 1 :

- La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales como máximo.

- Se puede establecer por ley, convenio o decisión unilateral del empleador, una jornada menor a las máximas ordinarias.

Constitución Política del Perú

Artículo 25 :

- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales como máximo.

- “En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo”.

- “Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados”.