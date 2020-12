Netflix cierra el año con producciones que prometen. Desde ‘Tiny Pretty Things’, la serie que cuenta la misteriosa vida de bailarinas adolescentes en Chicago, hasta ‘Bridgerton’, una serie de época centrada en Londres a principios del siglo XIX que promete traer a tu vida chispasos de amor, historias de amistad eterna y un viaje fugaz por la moda del pasado.

La serie está basada en las novelas de Julia Quinn y es la primera producción de Shonda Rhimes, conocida por ser la creadora de ‘Grey Anatomy’, junto a la plataforma. Bridgerton cuenta la historia de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la hija mayor de la familia, quien está por ser presentada en el mercado matrimonial. Mientras Bridgerton se alista para este momento crucial de su vida, conoce al duque de Hastings (Regé-Jean Page), de quien se enamora a primera vista. Al mismo tiempo que esto sucede, en la alta sociedad londinense aparece un nuevo panfleto de una misteriosa Lady Whistledown que promete develar los escandalos de todos los personajes más importantes del círculo.

Además del gran componente secreto- muy a lo ‘Gossip Girl’- de la serie, la moda parece ser también otro factor exitoso de la producción. A cargo de la estilista Ellen Mirojnic (71)- conocida por su trabajo en ‘The Greatest Showman’ (2017) y ‘Maléfica: dueña del mal’ (2019), el vestuario de la serie es una mezcla perfecta entre la moda de aquella época y algunos guiños de modernidad.

En conversación con la revista Vogue, la experta reveló que se inspiró en “en la época de la Regencia en Londres a través de dibujos y pinturas”, pero también en la moda de los años 50 y 60, especialmente en el New Look de Christian Dior. Reveló que los sombreros, así como los vestidos de muselina estaban prohibidos. ‘Hay en ellos una flaccidez que no queríamos’, comentó al respecto.

Mirojnic trabajó con un equipo de 238 personas, que crearon un total de 5000 piezas. Solo el personaje de Daphne tenía 104 trajes. Agregó que la familia Bridgerton es sumamente refinada en la historia, por lo que sus looks se basaban en tonos empolvados como azules claros, plateados y verdes que se iban volviendo más oscuros mientras los personajes iban creciendo y madurando. Por su parte, la familia Featherington era bastante nueva en la alta sociedad y buscaba llamar la atención, un favor que la estilista mostró a través de coloridos looks y estampados en sus vestidos y trajes.

“Amo a la reina Charlotte [interpretada por Golda Rosheuvel]. La verdadera reina Charlotte fue conocida por nunca cambiar su silueta desde que se convirtió en reina en el siglo XVIII. Así que, fue algo bastante complejo entre sus vestidos, las colas y el pelo, que cambia todo el tiempo. Ella parece un algodón de azúcar de todos los sabores posibles. Para mí, ella encarna todo aquello que Bridgerton representa”, comentó la estilista sobre su personaje preferido para vestir en la serie.

Bridgerton se estrena en Netflix el próximo 25 de diciembre.