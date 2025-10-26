Redacción EC
Octubre 2025 es uno de los meses más esperados por miles de peruanos no solo por el Día de la Canción Criolla, sino también por . Durante esta popular celebración, niños y jóvenes suelen disfrazarse de sus personajes favoritos para asistir a reuniones o fiestas, o acompañar a los más pequeños en sus recorridos de ‘dulce o truco’. Asimismo, en algunas partes del país se desarrollan conciertos y festivales temático, así como en los centros comerciales suelen tener promociones especiales y eventos familiares. De esta manera, en medio de esta festividad, te presentamos las mejores para que compartas con tus amistades este .

Frases divertidas para Halloween este 31 de octubre

  • “Con esa pinta de zombi que tienes no necesitas maquillaje para esta noche”.
  • “No a la caza de brujas. Dejen en paz a mis amigas”.
  • “¡Súbete a mi escoba, nos alejamos de los fantasmas!”.
  • “Halloween es la fiesta de los fantasmas, ¡así que supongo que me toca felicitarte!”.
  • “Reunión de brujas esta noche: no olviden sus escobas”.
  • “Me voy a disfrazar de “tenemos que hablar” ¡Eso sí da miedo!”.
  • “Para ser valiente, primero hay que tener miedo. ¡Feliz Noche de Brujas!”.
  • En esta noche de Halloween, ¡saca a pasear sin miedo tu lado oscuro!”.
  • “Halloween es la fiesta de los monstruos… entonces, es tu noche: ¡a disfrutar!”
  • “Un poco de terror... siempre es bienvenido”.
En Halloween muchos niños y jóvenes suelen disfrazarse de sus personajes favoritos para asistir a reuniones o fiestas.
Frases para compartir este 31 de octubre por Halloween

  • “Es tan divertido asustar como ser asustado”. - Vincent Price.
  • ”Una máscara nos dice más que una cara”. - Oscar Wilde.
  • ”La oscuridad cae sobre la tierra, La hora de la medianoche está cerca”. - Rodney Lynn Temperton.
  • ”Una persona debe elegir siempre un disfraz que esté en contraste directo con su propia personalidad”. - Lucy Van Pelt (Es la gran calabaza, Charlie Brown).
  • ”Cuando las brujas salen a cabalgar y se ven gatos negros, la luna ríe y susurra, se acerca Halloween”. - Desconocido.
  • ”No creas nada de lo que oyes, y sólo la mitad de lo que ves”. - Edgar Allan Poe.
  • ”Cualquiera podía ver que el viento era un viento especial esta noche, y la oscuridad adquiría un cariz especial porque era la víspera de Todos los Santos”. - Ray Bradbury.
  • ”Doble, doble trabajo y problemas; el fuego arde y el caldero burbujea”. - William Shakespeare.
  • “Hay magia en la noche cuando las calabazas brillan a la luz de la luna”. - Desconocido.
  • ”La magia es realmente muy simple, todo lo que tienes que hacer es desear algo y luego permitirte tenerlo”. - Aggie Cromwell (Halloweentown).
  • ”En Halloween, las brujas se hacen realidad; los fantasmas salvajes escapan de los sueños. Cada monstruo baila en el parque”. - Nick Gordon.
  • ”Halloween es una oportunidad para ser realmente creativo”. - Judy Gold.
  • ”La luna ha despertado con el sueño del sol, la luz se ha roto; el hechizo ha comenzado”. - Midgard Morningstar.
  • ”Estoy tan contenta de vivir en un mundo donde hay octubres”.- L.M. Montgomery.
  • ”Halloween no consiste sólo en ponerse un disfraz, sino en encontrar la imaginación y el disfraz dentro de nosotros mismos”. - Elvis Duran.
  • ”Halloween envuelve el miedo en la inocencia, como si fuera un dulce ligeramente amargo. Que el terror, pues, se convierta en una golosina...” - Nicholas Gordon.

