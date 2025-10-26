Octubre 2025 es uno de los meses más esperados por miles de peruanos no solo por el Día de la Canción Criolla, sino también por Halloween. Durante esta popular celebración, niños y jóvenes suelen disfrazarse de sus personajes favoritos para asistir a reuniones o fiestas, o acompañar a los más pequeños en sus recorridos de ‘dulce o truco’. Asimismo, en algunas partes del país se desarrollan conciertos y festivales temático, así como en los centros comerciales suelen tener promociones especiales y eventos familiares. De esta manera, en medio de esta festividad, te presentamos las mejores frases para que compartas con tus amistades este 31 de octubre.

Frases divertidas para Halloween este 31 de octubre

“Con esa pinta de zombi que tienes no necesitas maquillaje para esta noche”.

“No a la caza de brujas. Dejen en paz a mis amigas”.

“¡Súbete a mi escoba, nos alejamos de los fantasmas!”.

“Halloween es la fiesta de los fantasmas, ¡así que supongo que me toca felicitarte!”.

“Reunión de brujas esta noche: no olviden sus escobas”.

“Me voy a disfrazar de “tenemos que hablar” ¡Eso sí da miedo!”.

“Para ser valiente, primero hay que tener miedo. ¡Feliz Noche de Brujas!”.

En esta noche de Halloween, ¡saca a pasear sin miedo tu lado oscuro!”.

“Halloween es la fiesta de los monstruos… entonces, es tu noche: ¡a disfrutar!”

“Un poco de terror... siempre es bienvenido”.

Frases para compartir este 31 de octubre por Halloween

“Es tan divertido asustar como ser asustado”. - Vincent Price.

”Una máscara nos dice más que una cara”. - Oscar Wilde.

”La oscuridad cae sobre la tierra, La hora de la medianoche está cerca”. - Rodney Lynn Temperton.

”Una persona debe elegir siempre un disfraz que esté en contraste directo con su propia personalidad”. - Lucy Van Pelt (Es la gran calabaza, Charlie Brown).

”Cuando las brujas salen a cabalgar y se ven gatos negros, la luna ríe y susurra, se acerca Halloween”. - Desconocido.

”No creas nada de lo que oyes, y sólo la mitad de lo que ves”. - Edgar Allan Poe.

”Cualquiera podía ver que el viento era un viento especial esta noche, y la oscuridad adquiría un cariz especial porque era la víspera de Todos los Santos”. - Ray Bradbury.

”Doble, doble trabajo y problemas; el fuego arde y el caldero burbujea”. - William Shakespeare.

“Hay magia en la noche cuando las calabazas brillan a la luz de la luna”. - Desconocido.

”La magia es realmente muy simple, todo lo que tienes que hacer es desear algo y luego permitirte tenerlo”. - Aggie Cromwell (Halloweentown).

”En Halloween, las brujas se hacen realidad; los fantasmas salvajes escapan de los sueños. Cada monstruo baila en el parque”. - Nick Gordon.

”Halloween es una oportunidad para ser realmente creativo”. - Judy Gold.

”La luna ha despertado con el sueño del sol, la luz se ha roto; el hechizo ha comenzado”. - Midgard Morningstar.

”Estoy tan contenta de vivir en un mundo donde hay octubres”.- L.M. Montgomery.

”Halloween no consiste sólo en ponerse un disfraz, sino en encontrar la imaginación y el disfraz dentro de nosotros mismos”. - Elvis Duran.

”Halloween envuelve el miedo en la inocencia, como si fuera un dulce ligeramente amargo. Que el terror, pues, se convierta en una golosina...” - Nicholas Gordon.

