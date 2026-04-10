Generalmente, muchos expertos coinciden en que dormir bien es fundamental para la salud, ya que permite la recuperación física y mental, fortalece el sistema inmunológico, favorece la consolidación de la memoria y contribuye a regular las hormonas relacionadas con el metabolismo y el estado de ánimo. Sin embargo, aunque parezca extraño, algunas personas suelen dormir con uno o ambos ojos abiertos debido a una condición médica conocida como lagoftalmos nocturno. A pesar de que esta afección puede parecer inofensiva, especialistas han considerado que si no se lleva un adecuado tratamiento médico a tiempo, este puede causar daños permanentes en la visión. Frente a esta preocupante situación, los expertos en medicina dieron a conocer las consecuencias que traería este trastorno en la vida del ser humano. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE DORMIR CON LOS OJOS ABIERTOS?

De acuerdo con Christen Cheuvront, experto en medicina del sueño de la Clínica Cleveland, las personas que padecen lagoftalmos nocturno pueden presentar una serie de afecciones, como dolor y daño ocular permanente, y muchas de ellas no suelen darse cuenta, ya que esto ocurre mientras descansan. Sin embargo, el especialista señala que los pacientes detectan esta condición por comentarios de su entorno o por síntomas como sequedad ocular al despertar, sensación arenosa, ardor, enrojecimiento y visión borrosa. Y es que, estas señales se deben a una lubricación insuficiente de la superficie ocular durante la noche, un proceso clave para mantener la salud visual. Por consiguiente, compartido por El Trece TV, te presentamos las causas más frecuentes de esta enfermedad:

Parálisis de Bell o accidentes cerebrovasculares.

Cirugías estéticas de párpados.

Enfermedades como ELA o el síndrome de Kearns-Sayre.

Lesiones traumáticas en el rostro.

Hipertiroidismo.

Consumo de alcohol o somníferos.

#SaludOcular #CuidaTusOjos #FederópticosLatina43 #VisiónSaludable #Optometría #OjoSeco #HigieneVisual #ÓpticaMadrid ♬ sonido original - Federopticos Latina 43 @federopticos_latina43 😴 Dormir con los ojos abiertos no es un mito ni una rareza: es una condición real llamada lagoftalmos nocturno. Ocurre cuando los párpados no se cierran completamente durante el sueño, lo que expone la superficie ocular al aire y puede comprometer la salud de tus ojos. 🔬 ¿Por qué ocurre? ▪️ Debilidad muscular en los párpados, lo que impide un cierre completo. ▪️ Alteraciones del nervio facial ▪️ Factores hereditarios 🚨 ¿Qué consecuencias tiene? ▪️ Sequedad ocular crónica ▪️ Irritación, enrojecimiento y sensación de arenilla ▪️ Lesiones en la córnea, en casos más severos 💡 ¿Cómo proteger tus ojos mientras duermes? 1️⃣ Aplicar lágrimas artificiales o gel ocular antes de acostarte 2️⃣ Dormir con un humidificador 3️⃣ Consultar con un especialista 👉Si conoces a alguien que no cierre completamente los ojos al dormir, mándale este vídeo. ✅Síguenos si quieres aprender más sobre salud visual y auditiva. #Lagoftalmos

¿QUÉ EJERCICIO AYUDA A MEJORAR LA CALIDAD DEL SUEÑO EN LAS PERSONAS?

A través de un estudio realizado por la Universidad Deportiva de Harbin, compartido por La Tercera, reveló el mejor ejercicio que deberían realizar las personas para mejorar la calidad del sueño. Se trata del yoga, una disciplina milenaria que integra cuerpo, respiración y mente para mejorar la salud física y mental, por lo que se presenta como una opción beneficiosa para las personas que padecen trastornos relacionados con el descanso. Asimismo, los expertos plantean que el impacto de esta práctica física en el sueño estaría vinculado a su capacidad para regular la respiración, lo que a su vez activa el sistema nervioso parasimpático, encargado de funciones como el descanso y la digestión.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron a más de 2 500 personas de distintas edades que presentaban problemas para dormir, y sugirieron que practicar yoga dos veces por semana durante al menos 30 minutos podría ofrecer mejores resultados en la lucha contra el insomnio. De acuerdo con el informe, los participantes mostraron mejoras en la calidad del sueño en un periodo de entre ocho y diez semanas; sin embargo, dejaron en claro que, hasta el momento, se necesitan más investigaciones para confirmar los hallazgos, por lo que no existe una solución específica para alcanzar un descanso perfecto, ya que también cada organismo responde de manera distinta.