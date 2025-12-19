A puertas de celebrarse una de las festividades más emotivas y esperadas del año, como la Navidad 2025, muchas personas se organizan de diferentes maneras junto a sus seres queridos para pasar una hermosa noche. Sin embargo, algunos esperan a última hora para conseguir un regalo para ese familiar o amistad, principalmente para los que siente pasión por los videojuegos. Entre las opciones que existen en el universo gamer, figuran las consolas, teclados, juegos y otras alternativas que aseguran sorprender a los fanáticos durante estas celebraciones navideñas. De esta manera, si no tienes pensado aún qué obsequiar en estas fechas, te presentamos una serie de accesorios que mejorará su experiencia de juego. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REGALAR EN ESTA NAVIDAD A UN GAMER?

La Navidad se celebrará este jueves 25 de diciembre, lo cual representa una de las fechas más emotivas en el calendario. Por lo general, niños y jóvenes reciben una serie de regalos como parte de la tradición y de mostrar afecto. Entre las opciones más frecuentes figuran juguetes y productos tecnológicos para los menores, así como artículos de belleza, decoración para el hogar, moda y experiencias dirigidas a los adultos. En cuanto a los fanáticos de los videojuegos, la subdirectora de las facultades de Ingeniería y Tecnología de IDAT, Patricia Paulet, señaló que un 65 % de los gamers prefieren los accesorios, como audífonos, mouses, teclados, micrófonos, entre otros accesorios como regalo en estas fiestas navideñas. A continuación, te presentamos la lista compartida por la plataforma Altavoz con los obsequios que todo videojugador desearía recibir esta Navidad:

Audífonos gaming con micrófono

Teclado mecánico retroiluminado

Mouse gamer de alta precisión

Silla gamer ergonómica

Mousepad de gran formato

Soporte para audífonos y accesorios

Iluminación LED ambiental

Escritorio gamer con gestión de cables

Componentes internos (SSD y memoria RAM)

Decoración y accesorios temáticos

