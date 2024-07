¿Paolo Guerrero jugará en el Cesar Vallejo vs Alianza Lima? Esto se sabe

Este viernes se dio inicio a la fecha 1 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, por lo que los diferentes clubes lucharán por conseguir el ansiado trofeo. De esta manera, uno de los partidos con más expectativas lo tendrá César Vallejo - Alianza Lima ya que Paolo Guerrero podría estar presente en la lista oficial y enfrentar al equipo de sus amores, pese a que su actualidad no es tan favorable. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA CONVOCATORIA DE PAOLO GUERRERO PARA EL CÉSAR VALLEJO VS. ALIANZA LIMA?

Mediante las redes sociales del club César Vallejo se reveló que Paolo Guerrero fue incluido en la lista de convocados para la primera fecha del Torneo Clausura, quienes tendrán que enfrentar a Alianza Lima. El delantero de la selección peruana no llega de la mejor manera al inicio del campeonato, pues pasó por una lesión y no tuvo una buena participación en la última edición de la Copa América.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el futbolista de 40 años ya que no estaría en el once final que mandaría al campo el técnico Guillermo Salas, según el periodista Gerson Cuba de Ovación. De esta manera, el ‘Depredador’ tendrá que esperar su oportunidad en el banco de suplentes para enfrentar por segunda vez al club íntima. Como sabe, la primera vez que Guerrero jugó ante el club de la Victoria fue el 24 de abril de 2019 con la camiseta de Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO JUEGA CÉSAR VALLEJO VS. ALIANZA LIMA?

César Vallejo y Alianza Lima se verán las caras una vez por la primera fecha del Torneo Clausura con la particularidad de tener a Paolo Guerrero en la nómina de convocados y enfrentar al equipo del cual es hincha. El duelo se llevará a cabo este sábado 13 de julio desde las 3:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Mansiche de Trujillo. Los hinchas poetas e íntimos lo podrán ver en vivo por la señal de Liga 1 MAX (L1 MAX) y en L1 Play vía streaming.

¿CUÁL SERÍA LA POSIBLE FORMACIÓN DE CÉSAR VALLEJO Y ALIANZA LIMA?

César Vallejo: Grados, Madrid, Denemoustier, Ascues, Bolivar, Ysique, Ballón, Vélez, Da Silva, Arley y Mena.

Grados, Madrid, Denemoustier, Ascues, Bolivar, Ysique, Ballón, Vélez, Da Silva, Arley y Mena. Alianza Lima: Ángelo Campos; Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Juan Pablo Freytes; Franco Zanelatto, Sebastián Rodríguez, Adrián Arregui, Catriel Cabellos, Jhamir D’Arrigo; Kevin Serna y Cecilio Waterman.

