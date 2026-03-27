La movilidad en las ciudades peruanas ha dejado de ser una simple rutina para convertirse en un obstáculo estructural que impacta la economía, la salud mental y la calidad de vida de millones de ciudadanos. Lo que antes era un “percance de hora punta” hoy es una crisis documentada por índices globales que sitúan al Perú en niveles críticos de congestión. Aquí te contamos los porcentajes y el puesto que ocupa nuestro país en cuando a tráfico refiere.

El impacto de Perú en el escenario global

Según el reciente TomTom Traffic Index, Arequipa ha consolidado su posición como una de las ciudades con mayor caos vehicular en el mundo. Por otra parte, Lima no se queda atrás. En 2025, la capital peruana se ubicó dentro de las cinco ciudades con mayor congestión a nivel global.

En Perú, este es el Top 3 de Regiones con mayor tráfico. (Foto: Tom Tom Traffic)

Las cifras son alarmantes: por ejemplo, se estima que un ciudadano promedio en Lima pierde más de seis días al año (aproximadamente 144 horas) atrapado en el tráfico. Este tiempo, que debería destinarse al descanso, la productividad o la vida familiar, se disuelve en los “cuellos de botella” de las avenidas metropolitanas.

Ranking nacional y regional: Arequipa y Lima en la mira

Perú no solo destaca negativamente por su capital. A nivel país, nos ubicamos en el octavo puesto del mundo en congestión de tráfico, y somos el segundo país con peor tráfico en Sudamérica, superados únicamente por Colombia (que ocupa el primer lugar).

Perú ocupa el octavo lugar de países con el peor tráfico del mundo. (Foto: Tom Tom Traffic)

Dentro del territorio nacional, el fenómeno no es exclusivo de Lima. Sorprendentemente, el análisis regional muestra una competencia estrecha entre las principales urbes:

Arequipa (69.5% de congestión): Se posiciona como una de las regiones con mayores niveles de congestión, apareciendo en el Top 10 de rankings específicos y siento el epicentro del caos móvil.

Se posiciona como una de las regiones con mayores niveles de congestión, apareciendo en el Top 10 de rankings específicos y siento el epicentro del caos móvil. Lima (69.3% de congestión): Continúa en esta lista donde se evidencia cada día más tráfico.

Consecuencias en el bienestar: menos sueño y más estrés

El tráfico no solo agota el combustible; está agotando a las personas. De acuerdo con una encuesta global de Worldwide Independent Network of MR (WIN) realizada en 2025, existe una correlación directa entre la movilidad deficiente y los trastornos del sueño.

Solo cuatro de cada diez peruanos aseguran dormir bien.

El tráfico intenso es señalado como uno de los principales factores que alteran los hábitos de descanso. La necesidad de salir cada vez más temprano para evitar los bloqueos y el retorno tardío a casa reducen drásticamente las horas de sueño profundo, generando un círculo vicioso de fatiga crónica y bajo rendimiento.

La presión económica: El costo de moverse

A la pérdida de tiempo y salud se suma el factor financiero. En los últimos meses, los peruanos han enfrentado un incremento sostenido en los costos del transporte público y otros gastos asociados (mantenimiento de vehículos particulares, alza de combustibles).

Este escenario ha reducido el margen de maniobra de las familias peruanas. Dado que movilizarse es una necesidad básica para trabajar o estudiar, los ciudadanos se ven obligados a sacrificar otros consumos esenciales para cubrir el costo de sus traslados. Optimizar el gasto en movilidad se ha vuelto, por tanto, una estrategia de supervivencia económica (aunque haya empresas como DiDi, Uber y más que ponen ofertas de descuentos en sus apps para tratar de alivianar esto en horas pico) en un entorno urbano cada vez más hostil.