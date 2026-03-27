Resumen

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Esta es una lista con el peor tráfico del mundo en donde Perú está en el Top 10. (Foto: ANDINA/Carlos Lezama)
Esta es una lista con el peor tráfico del mundo en donde Perú está en el Top 10. (Foto: ANDINA/Carlos Lezama)
Por Paolo Valdivia

La movilidad en las ciudades peruanas ha dejado de ser una simple rutina para convertirse en un obstáculo estructural que impacta la economía, la salud mental y la calidad de vida de millones de ciudadanos. Lo que antes era un “percance de hora punta” hoy es una crisis documentada por índices globales que sitúan al Perú en niveles críticos de congestión. Aquí te contamos los porcentajes y el puesto que ocupa nuestro país en cuando a tráfico refiere.

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