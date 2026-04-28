El color negro se ha consolidado como una de las elecciones más recurrentes en la vestimenta, tanto en contextos formales como informales. En el ámbito elegante, suele asociarse con trajes y atuendos sobrios, mientras que en el uso cotidiano ha ganado espacio por su carácter práctico y su facilidad para combinar con otras tonalidades. Su versatilidad lo convierte en una opción habitual para distintas ocasiones, lo que explica su presencia constante en el guardarropa de muchas personas. Sin embargo, más allá de su valor estético o funcional, desde la psicología del color se ha señalado que su uso frecuente también puede estar vinculado a ciertos rasgos emocionales y de personalidad. De acuerdo con estas interpretaciones, la preferencia por el negro no solo responde a criterios de moda, sino también a formas particulares de expresión y percepción individual. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer sobre esta situación en relación a lo que dice la psicología.

¿Qué dice la psicología sobre vestirse de negro? La respuesta es sorprendente

Para algunos, vestir de negro puede ser únicamente una decisión estética o práctica; sin embargo, desde la llamada “psicología del color”, esta elección también puede interpretarse como un reflejo de rasgos personales y emocionales. Según esta corriente, el uso frecuente de este tono estaría asociado a aspectos de la identidad, el carácter y la forma en que las personas desean proyectarse ante los demás.

De acuerdo con lo difundido por el medio El Tiempo, la psicóloga Lara Ferreiro, en declaraciones recogidas por ABC, sostiene que más allá de su popularidad por ser fácil de combinar, el negro suele ser elegido por quienes buscan transmitir una imagen de sobriedad, fuerza y seriedad a través de su forma de vestir.

En ese sentido, el análisis plantea que este color no solo cumple una función estética, sino que también puede convertirse en una herramienta de expresión personal sobre cómo alguien desea ser percibido socialmente.

Por otro lado, al parecer muchas personas lo elegirían por la percepción que los demás pueden tener. “Esta tonalidad también transmite paz a muchas personas” señala Ferreiro. Así pues, despierta diversas emociones en quien usa el color y en quienes lo ven, pero también revela aspectos interesantes sobre la personalidad.

¿Qué más debes saber sobre esta situación?

Un ejemplo que ella señala, es que en muchos casos vestir de negro puede reflejar la intención de las personas de no querer llamar la atención, pues es un color que suele pasar desapercibido frente a otros más llamativos. En ese sentido, podría ser una característica de introvertidos o de quienes tienen complejos físicos. “Este color también puede asociarse con la melancolía y la nostalgia, mientras ofrece una sensación de protección y seguridad”, apunta Ferreiro.

Curiosamente, frente a los ojos de los demás la sensación que se genera puede llegar a ser lo contrario, pues alguien que viste de negro suele ser visto como elegante o misterioso, debido a que proyecta una imagen creativa o rebelde, incluso hasta de intimidación y poder. “En conjunto, quienes eligen el negro suelen transmitir confianza y una fuerte identidad personal”, concluye la psicóloga.

¿Llegas antes de tiempo a todos lados? Esto dice la psicología sobre ti

El uso cotidiano del reloj, ya sea en la muñeca o como alarma, cumple una función básica en la organización de la vida diaria: marcar el inicio de actividades y ayudar a cumplir horarios en el trabajo, el estudio o cualquier compromiso social. Sin embargo, la psicología también ha puesto atención en los extremos de este hábito, especialmente cuando la puntualidad se vuelve excesiva.

En ese sentido, un análisis difundido por la BBC en 2017 recogió las opiniones de distintos especialistas sobre este comportamiento. Entre ellos, el escritor británico Oliver Burkeman señaló que las personas extremadamente puntuales podrían reflejar una tendencia a la preocupación constante y una necesidad de aprobación por parte de los demás.

Por otro lado, la experta Diana DeLonzor planteó una visión diferente en declaraciones recogidas por The New York Times, indicando que este perfil suele estar asociado a un mayor autocontrol y a una percepción del tiempo más precisa que la media.

En conjunto, estas posturas muestran que la puntualidad, lejos de ser un rasgo simple, puede estar vinculada a distintos aspectos de la personalidad, dependiendo de cómo se exprese en la vida cotidiana.

Según sus investigaciones, llegar temprano a todo sitio representa cautela, y también búsqueda de evitar aplazar eventos, en tanto el psicólogo nacido en Reino Unido, expresa que dicha actitud considerada como virtud, podría generar también incomodidad o enojo por la espera misma ante tanta precisión en cuanto al horario de reunión pactada o clase programada.