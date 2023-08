¿Qué hizo que La India se enamore de Andrés Hurtado? Esto explicó la cantante de salsa

Linda Bell Viera Caballero, conocida internacionalmente como La India, es una de las cantantes de salsa más famosas y exitosas de todos los tiempos. Ella tiene un amplio recorrido en la industria musical, donde ha logrado ganar varias distinciones a nivel mundial. Con respecto a Andrés Hurtado, es una de las figuras más conocidas de la farándula peruana, con más de 30 años en la TV nacional. Ambos se reencontraron en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés” para contar cómo se enamoraron y otros detalles.

¿QUÉ DIJO LA INDIA SOBRE EL AMOR QUE TIENE CON ANDRÉS HURTADO?

La India llegó al set de ‘Sábado con Andrés’, donde el conductor la recibió de rodillas y ella no dudo en agacharse y darle un beso en la boca. Tras ello, ambos artistas se sentaron para comenzar a tocar diversos temas.

La cantante de salsa no dudo en revelar porqué se enamoró de él y lo contenta que se siente en tener tres hijas. “Me conquistaste el corazón por la manera en que amas a tu público, a tu pueblo. Eso es algo muy bonito de ti, tú amas al pueblo y eso me hace amarte más, aparte que me has dado tres hijas muy bellas. Estas muchachas son para mí como mis hijas, ellas conocen el amor”, dijo.

Entonces, Hurtado escuchó que estaba muy feliz con las tres hijas que tenían y en seguida le dijo a La India que iban a tener un cuarto hijo, que sería varoncito y que lo harían esa misma noche o durante los días que ella esté en el Perú.

“El cuarto hijo que vamos a tener será Andrecito. Hoy lo hacemos al bebé, sí o sí, hoy prendemos la vacuna”, mencionó el conductor de televisión entre risas. La India respondió que sí tenía deseos de tener un hijo con Andrés Hurtado, pero puso de condición de que nazca en el Callao, ya que es un lugar que aman mucho la salsa. En ese momento, el popular ‘Chibolín’ le recuerda que él nació en este lugar y que no habría inconveniente con eso.

¿CÓMO EMPEZÓ LA RELACIÓN AMOROSA DE ANDRÉS HURTADO Y LA INDIA?

Todo el amor se originó en el programa de Andrés Hurtado que tiene en Panamericana TV, cuando realizó un homenaje a la cantante puertorriqueña en el año 2017.

Tras algunos años, el popular “Chibolín” reveló en el desaparecido programa ‘Mujeres al Mando’ que contrajo matrimonio con la cantante salsera y que su boda se llevó a cabo en una iglesia de la capital en setiembre del 2019.

Entonces, Andrés Hurtado mencionó que no invitó a ninguna figura pública porque fue una ceremonia muy íntima, aunque aclaró cómo fue su unión. “Nosotros hemos decidido casarnos. No hemos hecho separaciones de bienes, así que mis cosas como las de ella son mías y nos amamos”, señaló.